Ile Maurice: Natalia Pivkina - «Des émotions vécues sur scène et exprimées par le langage du corps»

Le Classical Ballet Concert s'est tenu le 8 novembre au théâtre Serge Constantin à Vacoas. Organisé par l'ambassade de Russie à Maurice, l'événement a célébré le Russian National Unity Day à travers des performances artistiques inédites.

En effet, les jeunes danseurs de ballet - lauréats de concours internationaux de ballet et artistes de théâtre - Natalia Pivkina, Sergei Kotov, Stepan Kosygin, Margarita Pochivalova, Diana Miasoedova et Matvei Kocherga, se sont produits sur scène au théâtre Serge Constantin. Étaient au programme, des extraits de productions mondialement connues telles que Sleeping Beauty, Giselle et The Nut- cracker.

Et, sans oublier, l'histoire d'amour du prince Siegfried et de la jeune fillecygne Odette tirée de Swan Lake, ainsi que la légendaire Russian Suite de Pyotr Tchaikovsky. Cet événement, qui a accueilli la troupe du State Theatre of Classical Ballet (La Classique), est une première à Maurice. L'ambassade de Russie a expliqué la portée artistique et culturelle de cette prestation : «Des chefs-d'oeuvre mondialement célèbres du répertoire de ballet classique ont été présentés. Le public a eu l'occasion de voir des pas de deux de trois ballets légendaires.»

Natalia Pivkina, danseuse étoile, a témoigné : «C'est un immense honneur d'avoir représenté le ballet classique russe à Maurice. Nous avons proposé des extraits de spectacles que nous présentons régulièrement à Moscou, sur la scène du Mosconcert Hall. J'ai dansé le pas de deux du ballet Giselle ainsi que la Bacchante de Walpurgis Night.»

Elle a ajouté avoir offert au public une chorégraphie complexe et magnifique, mais aussi avoir dévoilé son âme à travers sa prestation. Questionnée sur ce que représente le ballet pour elle, elle a répondu : «Le ballet n'est pas seulement de la musique et du mouvement ; ce sont aussi les émotions que nous, artistes, ressentons sur scène et expri- mons par le langage du corps.»

Elik Melikov, directeur artistique du State Theatre of Classical Ballet (La Classique) s'est exprimé sur l'importance de cette représentation à Maurice : «C'est avec grand intérêt que nous visitons de nouveaux pays, rencontrons de nouveaux publics, faisons tout notre possible pour que le public découvre le ballet russe, le ressente et en tombe amoureux. Il y a, dans cette mission, un sentiment de sérieux et d'importance.» À noter que pour ce concert gratuit, l'événement a fait salle comble.