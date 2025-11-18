Soudan: Entretiens bilatéraux entre le ministre des AE et son homologue hongrois

Des entretiens bilatéraux se sont tenus aujourd'hui à Budapest, la capitale hongroise, entre le ministre des Affaires étrangères, Mohi El-Din Salem, et son homologue hongrois, Péter Szijjártó.

Le ministre a informé son homologue hongrois des derniers développements au Soudan et des efforts déployés pour contenir et mettre fin à la rébellion des milices terroristes.

La réunion a porté sur la position du Soudan concernant les initiatives de paix et a examiné l'évolution des relations bilatérales ainsi que les perspectives de coopération entre les deux pays.

La Hongrie s'est déclarée prête à soutenir le Soudan dans les domaines de la santé, de l'éducation, du traitement de l'eau et de la réhabilitation du réseau ferroviaire, et s'est félicitée de la coopération en matière de prévention de l'immigration clandestine et de lutte contre le terrorisme.

Les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre la coordination conjointe à tous les niveaux afin d'assurer la mise en oeuvre et le développement des accords bilatéraux et d'explorer de nouvelles pistes d'investissement.