Soudan: Le sous-secrétaire du ministère des AE reçoit l'envoyé spécial de l'UA pour la prévention du génocide

L'ambassadeur Muawiya Osman Khalid, sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a reçu aujourd'hui à son bureau M. Adama Deng, envoyé spécial de l'Union Africaine pour la prévention du génocide. M. Deng ,qui est actuellement en visite au Soudan.

Au début de la réunion, le sous-secrétaire a souhaité la bienvenue à M. Deng et lui a présenté un exposé détaillé sur la situation au Soudan et les graves violations commises par la milice terroriste avec le soutien de son parrain régional, notamment les récentes exactions perpétrées par cette milice à El Fasher.

Le sous-secrétaire a déclaré que le gouvernement soudanais espère que la milice sera désignée comme organisation terroriste par l'Union Africaine et d'autres institutions internationales.

Il a également insisté sur la nécessité de pratiquer la pression sur le parrain régional et toutes les entités soutenant la milice terroriste afin qu'ils cessent leur soutien et leur approvisionnement en armes.

Pour sa part, l'Envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide a exprimé ses regrets face aux tragédies subies par le peuple soudanais durant ce conflit. Il a affirmé que, de par sa position au sein de l'Union africaine, il oeuvrerait à accélérer les mesures visant à mettre fin aux violations et soutiendrait le Soudan, ainsi que toutes ses institutions officielles et populaires, dans la recherche d'un consensus permettant d'instaurer un cessez-le-feu et de mettre un terme aux souffrances.

La réunion s'est conclue en insistant sur la nécessité d'une coopération et d'une coordination renforcées entre les institutions étatiques soudanaises et l'Envoyé spécial, dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, afin d'atteindre des objectifs communs.