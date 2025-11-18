A l'initiative du Conseil national pour l'alimentation et la nutrition, en collaboration avec le ministère de la Communication, des acteurs des médias ont renforcé leurs capacités sur les questions d'allaitement maternel.

Il suffit parfois d'un geste simple, naturel et ancestral pour changer l'avenir d'un enfant : l'allaitement. C'est autour de cette vérité souvent négligée que journalistes et communicateurs se sont réunis, le vendredi 14 novembre, à la Maison de l'entreprise au Plateau, à l'occasion d'un atelier initié par le Bureau de coordination du Conseil national pour l'alimentation et la nutrition (Cnan ), en collaboration avec le ministère de la Communication. L'objectif : renforcer les capacités des acteurs des médias sur l'importance de l'allaitement maternel et sur le Plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027.

La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, représentant également le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a rappelé avec force la place centrale du lait maternel dans les premiers moments de la vie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'allaitement est essentiel et crucial pour les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Le lait maternel joue un rôle majeur dans la croissance, le développement psychomoteur, cognitif et émotionnel de l'enfant », a-t-elle déclaré, appelant à un changement durable des mentalités afin d'augmenter le taux d'allaitement exclusif.

Pour elle, cette formation s'inscrit pleinement dans la dynamique de la stratégie globale de communication du Plan national multisectoriel de nutrition (Pnmn) 2024-2027, dont l'ambition est claire : atteindre 50 % d'allaitement exclusif d'ici 2027, contre 25,3 % aujourd'hui.

Elle a également souligné l'importance de doter les journalistes d'outils précis et fiables : ce séminaire vise à renforcer leur compréhension des enjeux liés à l'allaitement, mais aussi à la nutrition de la mère et de l'enfant, afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans l'éducation et la sensibilisation des populations.

La conseillère en nutrition, alimentation et développement de la petite enfance à la Présidence de la République, Dr Patricia N'Goran, a rappelé que la malnutrition touche directement « le capital humain, première richesse du pays ». Pour elle, accélérer les efforts en matière d'allaitement impose « d'agir urgemment dans un élan collectif, en créant un environnement institutionnel, politique et financier durable ».

En misant sur les médias, le Conseil national pour l'alimentation et la nutrition espère transformer l'information en un véritable levier de changement, afin que chaque enfant, partout dans le pays, bénéficie du meilleur départ possible dans la vie.