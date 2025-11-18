Cote d'Ivoire: Média et promotion de l'allaitement maternel - Le Cnan forme les acteurs des médias à soutenir la Stratégie nationale de nutrition

17 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Olivia Yao

A l'initiative du Conseil national pour l'alimentation et la nutrition, en collaboration avec le ministère de la Communication, des acteurs des médias ont renforcé leurs capacités sur les questions d'allaitement maternel.

Il suffit parfois d'un geste simple, naturel et ancestral pour changer l'avenir d'un enfant : l'allaitement. C'est autour de cette vérité souvent négligée que journalistes et communicateurs se sont réunis, le vendredi 14 novembre, à la Maison de l'entreprise au Plateau, à l'occasion d'un atelier initié par le Bureau de coordination du Conseil national pour l'alimentation et la nutrition (Cnan ), en collaboration avec le ministère de la Communication. L'objectif : renforcer les capacités des acteurs des médias sur l'importance de l'allaitement maternel et sur le Plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027.

La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, représentant également le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a rappelé avec force la place centrale du lait maternel dans les premiers moments de la vie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'allaitement est essentiel et crucial pour les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Le lait maternel joue un rôle majeur dans la croissance, le développement psychomoteur, cognitif et émotionnel de l'enfant », a-t-elle déclaré, appelant à un changement durable des mentalités afin d'augmenter le taux d'allaitement exclusif.

Pour elle, cette formation s'inscrit pleinement dans la dynamique de la stratégie globale de communication du Plan national multisectoriel de nutrition (Pnmn) 2024-2027, dont l'ambition est claire : atteindre 50 % d'allaitement exclusif d'ici 2027, contre 25,3 % aujourd'hui.

Elle a également souligné l'importance de doter les journalistes d'outils précis et fiables : ce séminaire vise à renforcer leur compréhension des enjeux liés à l'allaitement, mais aussi à la nutrition de la mère et de l'enfant, afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans l'éducation et la sensibilisation des populations.

La conseillère en nutrition, alimentation et développement de la petite enfance à la Présidence de la République, Dr Patricia N'Goran, a rappelé que la malnutrition touche directement « le capital humain, première richesse du pays ». Pour elle, accélérer les efforts en matière d'allaitement impose « d'agir urgemment dans un élan collectif, en créant un environnement institutionnel, politique et financier durable ».

En misant sur les médias, le Conseil national pour l'alimentation et la nutrition espère transformer l'information en un véritable levier de changement, afin que chaque enfant, partout dans le pays, bénéficie du meilleur départ possible dans la vie.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.