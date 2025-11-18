Cote d'Ivoire: 7e édition du concours interuniversitaire Qitaa - Le Palais de la culture s'engage aux côtés des organisateurs

17 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par moriba sanogo

Une convention de partenariat a été signée, le 13 novembre, dans les locaux du Palais de la culture d'Abidjan, marquant l'engagement de l'institution culturelle auprès du concours Quotient intellectuel et talents artistiques d'Abidjan (Qitaa).

En présence de Koné Dodo, directeur général du Palais de la culture, et d'Ibrahim Fama Diabaté, commissaire général du Qitaa, les deux structures ont scellé leur collaboration en vue de la 7e édition de cette compétition qui mobilise les étudiants d'une quinzaine d'universités. Ce partenariat vise à renforcer la dimension du Qitaa, dont l'ambition est de permettre aux étudiants de s'approprier et de promouvoir la culture ivoirienne.

Ibrahim Fama Diabaté a salué cet engagement qu'il considère comme une étape majeure pour le projet. « C'est avec un sentiment de fierté que je remercie le directeur général, Koné Dodo, et son équipe. L'objectif du Qitaa est de valoriser le savoir-faire, le talent culturel et artistique des étudiants. Il n'y a pas de meilleur lieu que le Palais de la Culture pour mettre en avant la culture et l'intellect. Nous allons travailler ensemble pour atteindre cet objectif. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, Koné Dodo a expliqué que la décision de signer la convention repose sur la pertinence du Qitaa qui « met en exergue à la fois les étudiants et la culture ivoirienne », ainsi que sur le sérieux de l'équipe organisatrice.

« Nous accueillons des étudiants qui doivent démontrer leur talent pour que les arts et la culture aillent le plus loin possible. Ces étudiants prouvent qu'ils sont à la fois des intellectuels et qu'ils possèdent un grand talent artistique et culturel. Il est essentiel de déconstruire l'idée selon laquelle les artistes manquent d'intellect. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité à soutenir cette démarche très importante. J'invite d'ailleurs d'autres structures et institutions à en faire de même ».

Il faut noter que la 7e édition du Qitaa se déroulera, les 28, 29 et 30 mai 2026, au Palais de la culture. L'événement comprendra diverses activités, notamment une action sociale au Chu de Treichville, des panels, la compétition elle-même et un concert de clôture.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.