Cote d'Ivoire: 7e édition du concours interuniversitaire Qitaa - Le Palais de la culture s'engage aux côtés des organisateurs

Une convention de partenariat a été signée, le 13 novembre, dans les locaux du Palais de la culture d'Abidjan, marquant l'engagement de l'institution culturelle auprès du concours Quotient intellectuel et talents artistiques d'Abidjan (Qitaa).

En présence de Koné Dodo, directeur général du Palais de la culture, et d'Ibrahim Fama Diabaté, commissaire général du Qitaa, les deux structures ont scellé leur collaboration en vue de la 7e édition de cette compétition qui mobilise les étudiants d'une quinzaine d'universités. Ce partenariat vise à renforcer la dimension du Qitaa, dont l'ambition est de permettre aux étudiants de s'approprier et de promouvoir la culture ivoirienne.

Ibrahim Fama Diabaté a salué cet engagement qu'il considère comme une étape majeure pour le projet. « C'est avec un sentiment de fierté que je remercie le directeur général, Koné Dodo, et son équipe. L'objectif du Qitaa est de valoriser le savoir-faire, le talent culturel et artistique des étudiants. Il n'y a pas de meilleur lieu que le Palais de la Culture pour mettre en avant la culture et l'intellect. Nous allons travailler ensemble pour atteindre cet objectif. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, Koné Dodo a expliqué que la décision de signer la convention repose sur la pertinence du Qitaa qui « met en exergue à la fois les étudiants et la culture ivoirienne », ainsi que sur le sérieux de l'équipe organisatrice.

« Nous accueillons des étudiants qui doivent démontrer leur talent pour que les arts et la culture aillent le plus loin possible. Ces étudiants prouvent qu'ils sont à la fois des intellectuels et qu'ils possèdent un grand talent artistique et culturel. Il est essentiel de déconstruire l'idée selon laquelle les artistes manquent d'intellect. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité à soutenir cette démarche très importante. J'invite d'ailleurs d'autres structures et institutions à en faire de même ».

Il faut noter que la 7e édition du Qitaa se déroulera, les 28, 29 et 30 mai 2026, au Palais de la culture. L'événement comprendra diverses activités, notamment une action sociale au Chu de Treichville, des panels, la compétition elle-même et un concert de clôture.