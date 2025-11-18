Dakar — Le directeur du Senegal World Tennis Tour Juniors, Abou Berthé, a salué le bon déroulement de la 10e édition de ce tournoi de tennis et le "haut niveau de jeu" des participants étrangers, tout en déplorant les faibles performances des représentants du Sénégal.

Organisé sous l'égide de la Fédération internationale de tennis, le Senegal World Tennis Tour Juniors s'est déroulé du 3 au 15 novembre. Une vingtaine de pays y étaient représentés.

Les épreuves ont eu lieu en deux phases : le tournoi J30, qui s'est achevé samedi 8 novembre, et le tournoi J60, qui a pris fin samedi dernier. À la fin de la compétition, le directeur du tournoi a salué le "très bon niveau" des joueurs.

Il estime que "la première étape (J30) s'est bien déroulée, malgré la chaleur, avec deux belles finales" chez les garçons comme chez les filles.

"Le J60 a été plus compliqué, avec deux jours de pluie, mais nous avons pu terminer dans les délais", a dit Abou Berthé.

Chez les garçons, le Belge Sava Grozdev est le double vainqueur du tournoi J30. Chez les filles, l'Américaine Sydney a également obtenu deux victoires au tournoi J60.

Le niveau des joueurs dont l'âge varie entre 14 et 16 ans a été "satisfaisant", celui du Belge vainqueur des deux tournois surtout, selon Abdou Berthé. "Je pense que c'est un joueur à suivre de près", a-t-il dit du tennisman belge.

En revanche, le directeur du tournoi a déploré les faibles performances des joueurs sénégalais, qui ont été éliminés dès le premier tour, à l'exception d'une fille ayant joué une demi-finale lors de la première semaine.

"Cette prestation s'explique par la jeunesse, le manque d'expérience et, sans doute, un défaut d'entraînement de haut niveau", a dit M. Berthé, estimant que la Fédération sénégalaise de tennis et les clubs doivent s'impliquer davantage dans la formation et aider les jeunes à préparer les compétitions de haut niveau.

"Lors des premières éditions, des Sénégalais remportaient le tournoi final. Ils étaient moins nombreux mais performants. Quelques années plus tard, les Sénégalais sont moins visibles. C'est un constat clair", a-t-il fait observer.

Abdou Berthé appelle à "inverser cette tendance". "Il faut miser sur des joueurs plus jeunes, âgé de 12 ou 13 ans", a-t-il suggéré, estimant que c'est un travail à faire avec le soutien de la Fédération sénégalaise de tennis.