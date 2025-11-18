Sénégal: Mois du documentaire - Les films 'Ndar saga Waalo' et 'Président Dia' à l'affiche à partir du 21 novembre

Dakar — Le cinéma Pathé Dakar organise la projection de deux films du réalisateur sénégalais Ousmane William Mbaye, "Ndar saga Waalo" (2024) et "Président Dia" (2012), à partir du 21 novembre, dans le cadre du mois du documentaire, a appris l'APS lundi des promoteurs de cette initiative.

Montés par la productrice franco-sénégalaise Laurence Attali, ces films documentaires ont pour objectif, d'amener les étudiants au cinéma tout en leur inculquant l'amour du 7ème art.

"Ndar saga Waalo", dont la projection est prévue du 21 au 27 novembre, est un film consacré à la ville tricentenaire de Saint-Louis, une île posée à l'embouchure du fleuve Sénégal.

Ce film de plus d'une heure propose un portrait "riche et complexe" de Ndar, le nom originel de la ville de Saint-Louis (nord), première capitale du Sénégal, bercée entre un riche passé colonial et un présent plein de questionnements sur l'avenir et la meilleure manière de préserver un héritage qui se veut universel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Ndar saga Waalo, c'est mon nouveau film qui date d'un an et demi. Cela m'a paru intéressant de montrer la ville de Saint-Louis sur quatre siècles. Le documentaire, pour moi, est un genre majeur qu'il est important de célébrer", a déclaré son auteur, Ousmane William Mbaye, lors d'un point de presse à l'Institut français de Dakar.

D'une durée de 50 minutes, le film documentaire "Président Dia" sera pour sa part projeté du 10 au 31 décembre prochain, dans le cadre du mois du documentaire (1-30 novembre), comme pour le premier film de Mbaye.

"Président Dia" revient sur la crise politique de 1962 au Sénégal ayant opposé le président de la République de l'époque, Léopold Sédar Senghor, à Mamadou Dia (1910-2009), alors président du Conseil du gouvernement du Sénégal, arrêté puis condamné à perpétuité avec ses compagnons dont Valdiodio Ndiaye ancien ministre de l'Intérieur et de la Justice.

Selon Ousmane William Mbaye, ces différentes projections ont pour objectif de donner aux jeunes l'envie de faire des films, notamment des documentaires.

"Mon ambition, c'est que le cinéma sénégalais et africain revienne sur le haut du pavé", a-t-il ajouté, tout en évoquant des difficultés liées à l'accès aux archives au Sénégal.

Il a appelé, à ce sujet, à la mise en place d'une cinémathèque pour aider à la restitution des archives.

"Ndar saga Waalo qui est un film sur Saint-Louis depuis quatre siècles, a fait essentiellement les festivals de Rotterdam, qui est un festival important, classé A, au même titre que Cannes, Venise, Locarno, etc.", a signalé la productrice Laurence Attali.

L'idée de projeter ces deux films est venue "d'une demande des universités et des étudiants en cinéma, de commencer à faire un ciné-club, des débats, au Cinéma Pathé pour que les étudiants viennent étudier certains films", a-t-elle ajouté.