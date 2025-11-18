Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - L'institut national de biologie et de veille sanitaire mis en service par le président de la République

Bâti dans le 1er arrondissement Emery Patrice Lumumba, l'établissement des techniques sanitaires inauguré par le président Denis Sassou N'Guesso, le 17 novembre, est une structure scientifique dédiée à la détection, la prévention et le traitement des pathologies humaines de diverses natures.

L'institut national de biologie et de veille sanitaire ( INBVS) a été conçu pour "répondre à trois besoins majeurs: le diagnostic biologique avancé; la recherche scientifique, la formation et l'innovation; la surveillance épidémiologique et la veille sanitaire", a indiqué le ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire Ibara dans son allocution de circonstance.

Cinq grands laboratoires complémentaires, interconnectés et multidisciplinaires composent son architecture. Leur compétence couvre les domaines de la biologie moléculaire et de génomique fonctionnelle, la microbiologie, la biochimie, immunologie et hématologie, la bromatologie, toxicologie et contrôle qualité et enfin la biologie d'urgence.

Jean Rosaire Ibara s'est ensuite appesanti sur la vocation académique de l'INBVS, considérant qu'il sera " le pivot national de la recherche biomédicale appliquée et nouera des partenariats avec " les universités tant publiques que privées ".

Faire de l'institut "un modèle africain en sécurité sanitaire" est l'une des ambitions du gouvernement congolais qui mise entre autres sur " une veille biologique permanente et une réponse rapide aux épidémies".

Intervenant pour le compte du Groupe de la Banque Mondiale, sa représente résidente au Congo, Anna Maria Alexandra Célestin, a insisté sur l' impérieuse nécessité pour les gestionnaires de l'Institut de mettre tout en œuvre pour le préserver et le pérenniser. Pour elle, construire une infrastructure de ce niveau ne suffit pas, l'essentiel consiste à faire en sorte que l'investissement consenti pour l'intérêt de la population soit rentabilisé. Elle a réitéré la disponibilité de son institution à accompagner le Congo dans son dessein de poursuivre la construction des infrastructures sanitaires de pointe.

Elle a salué la prise en compte par les autorités congolaises des expériences antérieures, pour mieux organiser la riposte contre les pandémies à travers l'installation de l'INBVS. La Banque Mondiale a " de façon régulière et continue assuré un suivi minutieux des travaux de construction et les procédures d'équipement technique selon les normes et standards de l'organisation Mondiale de la santé " a appuyé le ministre de la santé qui a clos son propos par une souhait ardent : " Puisse cet Institut être un phare de science, de souveraineté et de responsabilité au service du Congo et de l'Afrique tout entière ". C'était peu avant que le président de la République ne procède à la coupure du ruban symbolisant l'ouverture de l'établissement.