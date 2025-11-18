Congo-Kinshasa: Barrages Mondial 2026 - Félix Tshisekedi honore les Léopards à Kinshasa

17 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a organisé une brève cérémonie d'accueil en l'honneur des Léopards de la RDC, vainqueurs de la finale africaine des barrages du Mondial 2026. La cérémonie s'est déroulée lundi 17 novembre 2025 au stade des Martyrs de Kinshasa.

Les fauves congolais ont atterri ce lundi à l'aéroport de N'djili, avant d'entamer leur procession sous ovation des Kinois. Ils ont longé le boulevard Lumumba jusqu'au stade des Martyrs, où les attendaient un public en liesse et les officiels congolais, avec à leur tête le couple présidentiel.

Au cours d'une brève cérémonie, le Président Tshisekedi a remis le drapeau de la RDC au capitaine des Léopards, Chancel Mbemba, avec comme mission de qualifier l'équipe nationale à la Coupe du monde 2026.

En effet, les fauves de la RDC ont battu, la veille à Rabat (Maroc), les Super Eagles du Nigeria, lors de la finale africaine des Barrages du Mondial 2026. Ils vont devoir représenter l'Afrique aux barrages intercontinentaux, prévus en mars 2026, dernière étape à franchir pour jouer la finale de la prestigieuse coupe planétaire.

