Sénégal: Salon des marchés touristiques africains - Environ 30 000 visiteurs attendus à Dakar

17 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Dakar s'apprête à devenir, début décembre, l'un des carrefours majeurs du tourisme africain. Du 8 au 11 décembre, la capitale sénégalaise accueillera la première édition du Salon des marchés touristiques africains, un rendez-vous annoncé comme l'un des plus importants du secteur sur le continent.

Selon le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), Adama Ndiaye, près de 30 000 visiteurs sont attendus pour cette première édition, tandis qu'environ 300 exposants ont déjà confirmé leur participation.

M. Ndiaye estime que le Sénégal dispose du potentiel nécessaire pour s'imposer comme une destination de grandes rencontres touristiques, notamment grâce à des initiatives telles que ce salon.

En 2023, le Sénégal a accueilli 1 780 000 touristes, un chiffre qui, selon lui, reste en deçà des opportunités à exploiter pour accroître significativement la fréquentation.

Le Salon des marchés touristiques africains vise à promouvoir simultanément le tourisme, la culture, l'artisanat et le transport aérien. L'événement contribuera à « repositionner la destination Sénégal sur les principaux marchés mondiaux du tourisme », a assuré la secrétaire générale du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Seynabou Niang.

