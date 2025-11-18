Gabon: Le verdict tombe - Entre acquittements, lourdes peines et confiscations

Le couperet de la Chambre spéciale de la Cour criminelle s'est finalement abattu ce jeudi dans l'un des procès les plus attendus de la transition gabonaise.

Dans le cadre des affaires de détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux et corruption qui ont secoué le sommet de l'État, plusieurs proches de l'ancien régime ont été fixés sur leur sort. Un verdict mêlant acquittement, peines de prison, amendes, réparations et confiscations.

Le Verdict de la Cour .

✓ Steeve Nzegho Dieko,Non coupable de blanchiment d'argent, levée de la résidence surveillée et du gel de ses avoirs

✓Gisèle MOMBO , coupable blanchiment des capitaux,26 mois de prison et 5 millions d'amende, levée du mandat de dépôt.

✓Yann Ngoulou, 15 ans de prison dont 5 avec sursis et 10 millions d'amende .

✓Mohamed Aliou Saliou 15 ans de prison dont 5 avec sursis et 10 millions d'amende .

✓ Abdul Oceni , 15 ans de prison dont 5 avec sursis et 10 millions d'amende.

✓Jessy Ella Ekogha,10 ans de prison dont 7 avec sursis, 10 millions d'amende, placé sous mandat de dépôt.

✓Kim Oun, 5 ans de prison et 50 millions d'amende, placé sous mandat de dépôt.

✓Gabin Otha, 3 ans de prison dont 1 avec sursis, placé sous mandat de dépôt + 5 millions d'amende.

✓Jordan Kamuset, 3 ans de prison avec sursis ,5 millions d'amende, levée de la mesure de résidence surveillée.

✓Cyriaque Mvourandjami, 26 mois prison ,main levée du mandat de dépôt levée du gel des avoirs bancaires.5 millions d'amende avec Levée du mandat de dépôt..

Réparations :

Abdul Oceni : 6 milliards

Jordan Camuset :10 millions de FCFA

Yann Ngoulou : 1 milliards 200 millions

Gabin Otha : 110 millions

Kim Oun : 1 milliard 41 millions

Jessye Ella Ekogha : 295.000 FCFA

Cyriaque Mvourandjami : 25 millions CFA

Mohamed Ali Saliou : 5 milliards 200 millions.

Confiscation des comptes gelés et biens immobiliers et mobiliers .