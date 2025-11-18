Guinée: Le chanteur en exil Élie Kamano accuse le pouvoir de «l'enlèvement» de deux de ses enfants à Conakry

En Guinée, le célèbre chanteur de reggae Élie Kamano dénonce dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux « l'enlèvement » de deux de ses enfants, âgés de 14 et 16 ans.

Selon lui, les faits ont eu lieu dans la nuit du 15 au 16 novembre, à son domicile en banlieue de Conakry. Le chanteur pro-Alliance des États du Sahel (AES), très critique à l'égard du régime militaire, vit en exil depuis un an mais ses enfants sont restés en Guinée. Il accuse directement le président de transition Mamadi Doumbouya d'être responsable de leur enlèvement.

Le visage est fermé, le ton est grave. Élie Kamano dénonce face caméra l'enlèvement de deux de ses enfants, de l'un de ses neveux et de son frère gendarme, à son domicile de Conakry, capitale de la Guinée, par des hommes encagoulés, dit-il, en plein milieu de la nuit. « Toute personne qui ose s'opposer à ce régime, si vous ne pouvez pas l'atteindre, vous vous attaquez à sa famille », poursuit le chanteur, avant d'en appeler sans détour au chef de l'État : « Mamadi Doumbouya, ramène mes enfants à la maison parce qu'ils n'ont absolument rien à voir avec la lutte que je mène ! »

À Conakry, son cas fait écho à celui du journaliste en exil Mamoudou Babila Keïta, dont le père a été enlevé fin septembre dans le sud du pays, et ceux de plusieurs opposants, journalistes ou figures de la société civile, dont on est sans nouvelles à ce jour.

Les opposants Cellou Dalein Diallo et Faya Millimono se saisissent de l'affaire

Mais le fait qu'il s'agit de mineurs a particulièrement choqué l'opinion guinéenne. L'opposant Cellou Dalein Diallo, de même que le candidat à la présidentielle Faya Millimono, se sont saisis de l'affaire.

Attention à la récupération politique », rétorque une source gouvernementale qui dit attendre un dépôt de plainte et de plus amples informations pour se prononcer officiellement.

Dans un communiqué publié fin septembre, le Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk disait avoir connaissance d'au moins dix personnes en Guinée dont le sort demeure inconnu après leur arrestation par les forces de sécurité et appelait à leur libération.