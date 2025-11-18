Gabon: Infrastructures - Le Chef de l'État s'entretient avec les responsables du Groupe International Porteo

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour en audience les responsables du Groupe international Porteo.

Cette rencontre a permis aux dirigeants du groupe de présenter au Chef de l'État un point exhaustif sur l'état d'avancement des différents chantiers en cours. Ils ont notamment évoqué les aspects techniques majeurs liés à la réalisation des ouvrages d'art, à l'installation des équipements hydrauliques, ainsi qu'au maintien et à la sécurisation des infrastructures existantes. Les représentants ont également donné des éclaircissements sur le léger ralentissement observé ces dernières semaines.

Le Groupe Porteo a réaffirmé sa pleine disponibilité à poursuivre l'exécution des travaux conformément aux standards internationaux de qualité, et à respecter l'ensemble de ses engagements en matière de coûts, de délais et de performance technique.

Le Président de la République a, pour sa part, rappelé l'importance stratégique des infrastructures dans sa vision d'un Gabon moderne, connecté et compétitif.

Pour le Chef de l'État, la transformation des infrastructures constitue une condition essentielle pour soutenir une croissance économique durable, attirer les investissements, stimuler les économies locales et renforcer la compétitivité du pays.

Les routes, ports, réseaux numériques et ouvrages modernes ne sont pas seulement des leviers de développement : ils sont au coeur de son projet de société, fondé sur l'intégration territoriale, l'équité entre les provinces et l'amélioration des conditions de vie des populations.

À cet effet, le Président de la République a instruit le Groupe Porteo de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la continuité, l'accélération et la qualité des travaux, dans un esprit de rigueur, de transparence et d'efficacité.

Cette directive s'inscrit dans la volonté du Chef de l'État de conduire, avec l'ensemble des partenaires du Gabon, une politique d'infrastructures ambitieuse, durable et tournée vers le progrès. La construction des péages de Nkok et d'Owendo, l'avancement de la Transgabonaise, ainsi que l'édification de nouveaux ponts constituent autant de marqueurs de cette dynamique nationale.

Le Gabon doit avancer résolument sur la voie du développement. Le Chef de l'État veille personnellement à ce que chaque projet d'infrastructure contribue à bâtir un pays mieux connecté, plus prospère et plus solidaire.