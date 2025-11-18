Madagascar: Violences basées sur le genre - Éducation sexuelle et gratuité des contraceptions soutenues

La campagne nationale zéro discrimination sur les Violences basées sur le genre (VBG), axée sur le thème « Ensemble pour l'égalité et la justice reproductive», organisée à Mahajanga, s'est achevée par la présentation des résolutions et recommandations, vendredi.

Cette activité, organisée par le Réseau Parlementaire National pour la Justice Reproductive (RPNJR) et la Brigade féminine de proximité (BFP), avec le soutien financier d'IPAS Afrique Francophone, s'était déroulée du 10 au 14 novembre à la salle polyvalente de la Direction régionale de la sécurité publique (DRSP) à Mangarivotra. Elle s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre.

Au cours des différentes rencontres effectuées auprès des communautés, les participants ont pu dégager quelques résolutions, telles que la gratuité des contraceptifs et médicaments essentiels ainsi que l'effectivité de l'éducation sexuelle en milieu scolaire, un besoin spécifiquement demandé par les jeun es.

Il en est de même pour la mise en place d'une prise en charge intégrée des femmes et le rapprochement des services de santé (actions mobiles, ASC), ainsi que l'amélioration de l'accueil et de l'information dans les centres de santé.

Le rôle des leaders communautaires dans la déconstruction des normes sociales entravant le droit et la dignité des filles et des femmes, et des tabous autour de la sexualité, sera aussi à renforcer.

Cibles

« Cette initiative visait à renforcer le plaidoyer pour les droits et la santé sexuelle et reproductive (DSSR), en promouvant l'égalité, la dignité et la non-discrimination envers les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap, et le renforcement de la lutte contre les VBG. Les objectifs consistaient à renforcer le plaidoyer pour les Droits et la santé sexuelle et reproductive (DSSR) et à lutter contre les discriminations de genre subies par les jeunes et les personnes handicapées, ainsi qu'à vulgariser la loi 2017-043 sur la santé reproductive et le planning familial et sensibiliser les forces de sécurité et les communautés sur les rôles de tout un chacun dans la lutte contre les VBG », a rapporté la coordonnatrice.

La campagne zéro discrimination a pu toucher au total 418 cibles directes, dont deux cent trente-six femmes, ainsi qu'une partie importante de la population à travers des transmissions médiatiques et via les réseaux sociaux.

Des rencontres de plaidoyer, à savoir un dialogue communautaire, une audition publique, des ateliers de partage et de sensibilisation, ont été réalisées durant la campagne.

La mission était dirigée conjointement par le coach de la Brigade féminine de proximité (BFP) et sa coordinatrice nationale de la BFP, et le Député élu à Mahajanga II, représentant le vice-président de l'Assemblée Nationale pour la province de Mahajanga et le président du RPNJR, ayant vu la participation de seize députés de Madagascar, ainsi que les membres du comité exécutif du réseau.