Madagascar: Pêche illicite - Trois bateaux sri-lankais saisis à Mahajanga

La pêche illégale détruit les ressources marines et menace le quotidien des pêcheurs. Le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue promet des sanctions sévères à l'encontre de ces pratiques.

Depuis quelques mois, trois bateaux de pêche sri-lankais ont été interceptés à Mahajanga pour pêche illégale, tandis que deux autres navires ont été saisis à Nosy Be pour les mêmes infractions. L'unité de contrôle des pêches du Centre de surveillance de pêche (CSP) de Mahajanga a procédé à la saisie de ces trois navires, qui font actuellement l'objet d'une enquête approfondie et d'un examen de leur état.

Une délégation officielle, dirigée par le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, le vice-président de l'Assemblée nationale, député élu à Mahajanga 1, le préfet de Mahajanga ainsi que le directeur régional de la Pêche Boeny et le secrétaire général de la région Boeny, s'est rendue au quai Orange pour constater de visu les trois bateaux, dimanche matin.

« Toute infraction à la loi sera punie. La corruption ne sera pas tolérée, en particulier dans ce domaine. Les efforts visant à renforcer les lois et réglementations et à sanctionner les contrevenants sont essentiels pour protéger les ressources marines de Madagascar et soutenir les moyens de subsistance des populations locales qui dépendent de la pêche, notamment pour une pêche durable. Des procédures vont être entamées au niveau du tribunal pour mettre en règle les navires. Des décisions seront prises pour leur utilisation. Une collaboration avec les autres ministères permettra de les donner gratuitement s'ils en ont besoin. On peut aussi envisager une vente aux enchères », a déclaré le ministre Chan Kit Waye Jaco.

La pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), constitue un problème majeur pour les océans et pour l'économie de nombreux pays, dont Madagascar. Pour y remédier, le pays a renforcé son engagement en officialisant le Plan d'action national (PAN-INN) 2025-2029.

Transparence

Par ailleurs, le ministre a rencontré le personnel de la direction régionale, notamment ceux de l'Autorité sanitaire halieutique (ASH), du Centre de développement de l'aquaculture (CDA) ainsi que du Centre de distribution de produits halieutiques de Mahajanga (CDPHM) au quai Schneider à Antsahavaky.

Il a insisté sur la nécessité d'améliorer les méthodes de travail, en mettant l'accent sur la transparence et le respect de la législation en vigueur, particulièrement en cette période de changements, ainsi que sur le respect de la qualité des infrastructures.

En marge de cette rencontre, le ministre a échangé avec les collecteurs de crabes et de concombres de mer de Mahajanga pour apporter des solutions aux problèmes rencontrés depuis de nombreuses années. L'élimination totale de toute forme de corruption a été également soulignée.

« Nous avons discuté de la future campagne des crabes, qui sera ouverte officiellement le 15 décembre prochain. Concernant l'exploitation des concombres de mer, une étude sera menée par une équipe du ministère afin de permettre la coordination de l'exploitation pour son ouverture prochaine à Madagascar », a précisé Chan Kit Waye Jaco.

Rappelons que l'exploitation des concombres de mer est suspendue depuis 2018 à Mahajanga et dans tout le pays.