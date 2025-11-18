Madagascar: Réforme de la pêche crevettière - Annonce de l'octroi de licences artisanales

Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Chan Kit Waye Jaco, a assisté à cet événement qui s'est déroulé le vendredi 14 novembre, au Coco Lodge Mahajanga Be.

Les résultats des recherches menées par des experts sur la gestion de la pêche crevettière, lancée depuis 2021, y ont été présentés.

Les impacts des réformes ont permis d'octroyer cinquante droits d'exploitation de la crevette entre 2021 et 2024. D'après le présentateur, les redevances nationales ont connu une triple hausse.

« Une hausse de 8 % de l'emploi dans les grandes entreprises de pêche est constatée. Le volume d'exportation a augmenté ainsi que le rendement et les prix des marchandises. Une augmentation de la production pour les petits pêcheurs a également été constatée durant cette période », a rapporté le technicien.

En 2023, Madagascar a exporté 3 587,1 tonnes de crevettes, apportant ainsi 121 734 milliards d'ariary FOB, selon les rapports de la Banque centrale. Cela représente un volume de plus de 27,2 % par rapport à 2022, avec plus de 2 080 tonnes.

La filière crevette est un secteur important pour l'économie malgache, avec l'Europe -- et particulièrement la France -- comme principaux débouchés. La valeur des marchandises exportées en FOB pour l'année 2022 était évaluée à 7 455 milliards d'ariary.

Le ministre a également déclaré que désormais une licence sera octroyée pour la pêche artisanale.

« Les procédures seront simplifiées afin de faciliter l'octroi, car cela fait des années que les pêcheurs artisanaux n'en ont pas obtenu. La promotion du secteur de la pêche, conformément à la vision du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, permettra d'accroître la contribution de la pêche au PIB malgache. Elle contribuera ainsi à l'amélioration du niveau de vie et des conditions de vie de la population malgache. La ville de Mahajanga a été choisie pour accueillir cet atelier car elle est la capitale de la pêche, où l'on trouve une grande variété de produits qui nourrissent de nombreuses familles et où sont implantées la plupart des grandes entreprises du secteur. L'objectif est de recueillir les aspirations de toutes les parties prenantes et de répondre aux attentes des grands entrepreneurs et de tous les acteurs de la pêche à la crevette avant de publier le décret ouvrant la saison de pêche 2026 », a précisé le ministre.

Des travaux de groupe ont été organisés pour recueillir toutes les propositions visant à rendre les améliorations transparentes et durables au niveau de la pêche crevettière.

L'une des priorités actuelles du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue est d'ouvrir le secteur de la pêche et de l'aquaculture dans toutes les eaux malgaches durant cette période de refondation à Madagascar.