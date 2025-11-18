Madagascar: Base Toliara - Le DG de Base Toliara part à la retraite

18 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mirana Ihariliva

Jean Bruno Ramahefarivo dirige Base Toliara depuis 2018. Cette année-là, World Titanium Resources cède le projet au groupe Base Titanium Resources, qui crée la société de droit malgache Base Toliara. Jean Bruno Ramahefarivo, originaire de la région Androy, ayant grandi à Toliara et disposant d'une solide formation en gestion ainsi que d'expériences confirmées dans le secteur minier, est alors nommé directeur général.

Dès son arrivée, il doit faire face à des tensions sociales. En avril 2019, des individus saccagent le site d'exploitation du projet minier à Ranobe, dans le district de Toliara II. Cette succession de crises sociales conduit à la suspension du projet en novembre 2019. Malgré cela, la société continue à travailler discrètement, en raison de l'interdiction de communication qui lui est imposée, tandis que plusieurs études techniques doivent être reprises.

La plage d'Andaboy constitue un enjeu majeur pour Base Toliara comme pour les habitants. Les pêcheurs Vezo, qui dépendent directement de cette zone littorale, refusent de céder leur espace d'activités à la construction d'une jetée destinée au transport du minerai vers des navires spécialisés. Jean Bruno Ramahefarivo se heurte à plusieurs reprises aux réticences de l'association de pêcheurs « Zanadriake », qui maintient son opposition à cette infrastructure.

Lors de la reprise des activités en décembre 2024, de nouvelles stratégies de communication de proximité sont mises en place afin d'améliorer les échanges avec les populations des cinq communes concernées par le projet. À la suite des événements du 25 septembre, Jean Bruno Ramahefarivo a finalement décidé de faire valoir ses droits à une « retraite bien méritée ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.