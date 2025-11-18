Madagascar: Base Toliara - Le DG de Base Toliara part à la retraite

Jean Bruno Ramahefarivo dirige Base Toliara depuis 2018. Cette année-là, World Titanium Resources cède le projet au groupe Base Titanium Resources, qui crée la société de droit malgache Base Toliara. Jean Bruno Ramahefarivo, originaire de la région Androy, ayant grandi à Toliara et disposant d'une solide formation en gestion ainsi que d'expériences confirmées dans le secteur minier, est alors nommé directeur général.

Dès son arrivée, il doit faire face à des tensions sociales. En avril 2019, des individus saccagent le site d'exploitation du projet minier à Ranobe, dans le district de Toliara II. Cette succession de crises sociales conduit à la suspension du projet en novembre 2019. Malgré cela, la société continue à travailler discrètement, en raison de l'interdiction de communication qui lui est imposée, tandis que plusieurs études techniques doivent être reprises.

La plage d'Andaboy constitue un enjeu majeur pour Base Toliara comme pour les habitants. Les pêcheurs Vezo, qui dépendent directement de cette zone littorale, refusent de céder leur espace d'activités à la construction d'une jetée destinée au transport du minerai vers des navires spécialisés. Jean Bruno Ramahefarivo se heurte à plusieurs reprises aux réticences de l'association de pêcheurs « Zanadriake », qui maintient son opposition à cette infrastructure.

Lors de la reprise des activités en décembre 2024, de nouvelles stratégies de communication de proximité sont mises en place afin d'améliorer les échanges avec les populations des cinq communes concernées par le projet. À la suite des événements du 25 septembre, Jean Bruno Ramahefarivo a finalement décidé de faire valoir ses droits à une « retraite bien méritée ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres