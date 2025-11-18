Ile Maurice: Comment Ramgoolam a retenu Bérenger...

Il aura suffi de deux tête-à-tête - l'un samedi soir à River Walk, l'autre hier à 14 heures au PMO - pour que Paul Bérenger déchire, à la surprise générale, la lettre de démission qu'il trimbalait depuis plusieurs semaines dans sa poche.

Ainsi s'achève, au moins pour un temps, le suspense le plus haletant du nouveau gouvernement. Le leader du MMM, qui se préparait à quitter son poste de no 2, annonce finalement qu'il reste au Conseil des ministres. Le feuilleton «On-Off» est clos. L'alliance PTr-MMM-ReA-ND peut reprendre sa marche, encore incertaine, mais préservée de l'explosion maintes fois annoncée.

Pendant ce temps, une partie du public avait déjà décroché. Le pays voulait que l'on se concentre enfin sur son quotidien : les prix sur les étagères, l'insécurité décuplée par la drogue, une police contestée, des promesses électorales encore en suspens. Les querelles de leadership, devenues une série politique interminable, avaient cessé d'amuser. Elles suscitaient même un agacement palpable : comment prendre au sérieux un pouvoir occupé à résoudre ses équations internes plutôt qu'à affronter les urgences sociales et nationales ?

Trois raisons principales peuvent expliquer le spectaculaire retournement de Bérenger. D'abord, la capacité intacte de Ramgoolam à écouter, convaincre et, disons-le, séduire son vieux compagnon de lutte. Après leur premier entretien à River Walk, le Premier ministre était convaincu de pouvoir le ramener à la raison.

Bérenger se plaignait de n'apprendre certaines décisions majeures qu'à travers la presse, notamment le renouvellement du contrat du commissaire de police. Ramgoolam a fait un pas vers lui et a reconnu qu'une coordination institutionnelle plus respectueuse s'imposait. Le signal fut entendu: Bérenger a su faire valoir que le MMM ne pouvait être traité comme un simple figurant politique, au même titre que Rezistanz ek Alternativ ou Nouveaux Démocrates.

La deuxième raison s'est jouée à l'intérieur même du MMM: un Bureau politique composé de ministres peu enclins à suivre Bérenger hors du gouvernement. D'où l'idée, vite envisagée, de porter le débat devant le comité central ou l'assemblée des délégués, où Joanna Bérenger aurait été au four et au moulin afin de disposer d'un écho plus favorable.

Mais, entre-temps, le leader mauve a pris la mesure d'une réalité déplaisante : certains, autour de lui, voyaient dans son départ l'occasion de libérer un espace politique, voire de préparer leur propre ascension. Quitter le gouvernement, c'était leur offrir un boulevard. En restant, Bérenger bloque ces ambitions latentes, démasque des loyautés fragiles et garde la main sur sa succession.

La troisième raison renvoie à l'épaisseur des réformes en préparation. Ramgoolam aurait exposé sa vision d'une restructuration profonde de la police, avec la création d'un organe inspiré du FBI d'Hoover, une National Crime Agency capable de professionnaliser et d'unifier l'appareil d'enquête.

À cela s'ajoutent les chantiers électoraux et constitutionnels, dont l'abolition du Best Loser System, à traiter sans bricolage intermédiaire. Rompre maintenant, c'était faire dérailler ces transformations institutionnelles que ni Ramgoolam ni Bérenger ne souhaitent voir échouer alors qu'ils entament la dernière ligne droite de leur carrière. Les deux hommes se savent liés par une dernière responsabilité historique : moderniser la démocratie mauricienne sans la fracturer.

La crise au sommet aura cependant eu un effet inattendu : elle a révélé les ambitions dissimulées de certains acteurs - tant du MMM que du PTr - qui espéraient tirer parti de la rupture pour réclamer davantage de portefeuilles, redessiner l'équilibre gouvernemental ou préparer de futures investitures. Leur mise à nu laissera des traces. Plusieurs sortent du moment affaiblis, déçus, presque orphelins d'un chaos annoncé - et encouragé - qui n'a pas eu lieu.

Pour le MMM, l'épisode renvoie à une question plus ancienne, presque douloureuse : que devient un parti né pour renverser l'ordre dominant lorsqu'il devient le partenaire, parfois minoritaire, de ce même ordre ? Les soupçons de dérive dynastique - ce parti qui avait juré de combattre les transmissions familiales - persistent et nourrissent une interrogation : un héritage politique peut-il se transformer en rente au point d'éteindre l'esprit militant ? La présence de Joanna Bérenger dans l'équation interne ajoute à la complexité du moment. En restant au gouvernement, Bérenger ne ferme pas ce débat ; il le repousse et, peut-être, le dompte.

Tout cela intervient au moment où Maurice traverse une tension profonde : une inflation obstinée, une insécurité nourrie par la drogue, une urbanisation qui étouffe, une transition énergétique à financer, une diplomatie en repositionnement - de la COP30 à la question des Chagos, en passant par l'African Growth and Opportunity Act et le nouveau désordre mondial. Dans ce contexte, le pays ne peut se permettre un pouvoir absorbé par des calculs de prééminence personnelle.

Navin Ramgoolam sort sans doute renforcé de ce bras de fer silencieux. Il désamorce une crise, évite la démission humiliante de son no 2, maintient l'équilibre gouvernemental et empêche la recomposition d'une majorité alternative qui aurait pu se constituer sans le MMM. Il démontre aussi qu'il entend gouverner avec autorité, mais sans mutiler son alliance.

Bérenger, lui, n'a pas perdu. Il gagne du temps, resserre les lignes, prépare peut-être un autre mouvement, cette fois sans exposition prématurée. Il sait désormais qui, autour de lui, ne voit plus les choses comme lui... ni comme sa fille les voit. Rien n'exclut que le prochain acte soit déjà en écriture.

Reste une question suspendue, essentielle : un pays qui revendique le changement veut-il transformer ses institutions ou seulement changer ses occupants ? Le MMM, qui voulait abolir les dynasties, peut-il survivre en assumant sa propre transmission ? Les prochains mois diront si le parti retrouve un souffle ou s'il entre dans sa longue saison crépusculaire.

La crise n'a pas éclaté. Mais elle n'a pas disparu. Elle a changé de nature. Elle a cessé d'être spectaculaire pour devenir souterraine. L'alliance continue. Le gouvernement respire. Le pays attend. Et l'Histoire, fidèle à elle-même, se réserve le dernier mot.