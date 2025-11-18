Ile Maurice: La police bientôt équipée de Body Cams et de tasers

À peine reconduit comme commissaire de police que Rampersad Sooroojebally a donné son aval pour l'introduction de Body Cams et tasers (pistolets à impulsion électrique) au sein de la police.

Cette initiative, confirmée par une réponse parlementaire faite par le Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Navin Ramgoolam, marque une volonté claire de moderniser les opérations policières.

Selon les informations communiquées au Parlement, un comité technique a déjà été mis sur pied pour étudier en profondeur les aspects pratiques et juridiques de ces introductions, notamment les amendements légaux, les protocoles d'utilisation, les normes de stockage des enregistrements vidéo et la formation des policiers. L'objectif est de garantir un usage strictement encadré, professionnel et respectueux des droits des citoyens.

Les Body Cams sont appelées à jouer un rôle central dans la transparence des interventions. Elles permettront de documenter chaque opération policière, renforçant la confiance et offrant une protection accrue tant pour les policiers que pour le public. Dans de nombreux pays, ces dispositifs ont diminué les plaintes, désamorcé les tensions et apporté une preuve audiovisuelle en cas de litige.

Quant aux tasers, ils offriront une alternative non létale dans des situations dangereuses où un usage proportionné de la force est nécessaire. Leur introduction sera néanmoins accompagnée d'une formation stricte et de protocoles rigoureux afin d'éviter tout abus ou mauvaise utilisation.

Si le comité technique finalise rapidement ses travaux, les premières unités pourraient en être équipées dans un avenir proche, ouvrant la voie à une police plus moderne, plus responsable et plus transparente.