Ile Maurice: Perte de son statut de consul honoraire, Mamy Ravatomanga redevient un simple citoyen

Le président-directeur général du groupe Sodiat, Mamy Ravatomanga, ne bénéficie plus d'immunité diplomatique. Après plusieurs années en tant que consul honoraire de Serbie et de la Côte d'Ivoire, l'homme d'affaires malgache redevient un simple citoyen, pleinement soumis aux lois nationales et aux tribunaux ordinaires.

La ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Christine Razanamahasoa, a officialisé, le 14 novembre, le retrait immédiat de son exequatur consulaire pour la Serbie qui lui avait été conféré le 10 mai 2019 et pour la Côte d'Ivoire en juin 2023. Cette décision exige qu'il restitue sa carte consulaire ainsi que les plaques et symboles officiels liés à ses fonctions. Le ministère de la Justice a confirmé que Mamy Ravatomanga n'a désormais plus droit à aucun privilège diplomatique et que toute protection liée à son ancien statut avait été levée.

Cette mesure survient dans un contexte judiciaire déjà chargé pour l'homme d'affaires qui fait l'objet de plusieurs enquêtes pour malversations financières à Maurice. Jusqu'ici, ses titres consulaires lui accordaient une forme de protection, compliquant le suivi de ses dossiers par les autorités locales. La révocation de son exequatur consulaire met fin à toute ambiguïté : il sera désormais traité comme toute autre personne devant la justice.

Après deux semaines de convalescence à la clinique, Mamy Ravatomanga s'est retrouvé au centre d'une ombre diplomatique : celle de la Côte d'Ivoire. Son hospitalisation avait d'abord alimenté des spéculations sur une immunité liée à son statut de consul honoraire, certains évoquant un possible soutien de l'ambassade ivoirienne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pourtant, selon la ministre de la Justice malgache, Fanirisoa Ernaivo, cette protection n'avait jamais été absolue : Mamy Ravatomanga reste pleinement soumis aux juridictions malgaches et toutes ses prérogatives consulaires ont été suspendues. Une délégation diplomatique de la Côte d'Ivoire devrait cependant venir à Maurice dans les prochains jours.

L'ambassadeur ivoirien accrédité en Afrique du Sud, également responsable des relations bilatérales avec Maurice, serait pressenti pour effectuer le déplacement. La raison : Mamy Ravatomanga détient la nationalité ivoirienne et occupait le poste de consul honoraire de Côte d'Ivoire à Antananarivo. Cette double casquette complique la situation, notamment sur la question de son immunité et la possibilité d'une extradition ou d'une évacuation sanitaire. Nous avons sollicité son avocat, Me Siddhartha Hawoldar, à plusieurs reprises. En vain.

L'impact de la levée de son statut est immédiat. L'homme d'affaires doit se conformer à toutes les obligations civiles et administratives, et cesser l'usage de tout symbole ou privilège lié à son ancien rôle diplomatique. Pour les autorités malgaches, il s'agit également d'un signal fort : personne, quel que soit son statut ou sa position, ne peut échapper aux enquêtes et à la justice. Ceci marque un tournant décisif dans cette affaire qui mêle santé fragile, statuts consulaires et spéculations diplomatiques.