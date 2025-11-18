Ile Maurice: Les champions du «Top 100» dévoilés et... récompensés

L'édition 2025 tant attendue du Top 100 Companies a été officiellement lancée, hier, lors d'une soirée en présence du junior minister aux Finances, Dhaneshwar Damry, ainsi que des membres de la direction de La Sentinelle Ltd, société éditrice de la publication.

L'événement a réuni plusieurs dirigeants dont les entreprises ont accompagné le classement de cette publication depuis sa création et qui se sont distingués dans leurs secteurs. Ils ont été récompensés à cette occasion.

Plus qu'un simple classement, le Top 100 Companies demeure un outil de référence pour les opérateurs économiques et les décideurs. Considérée comme un baromètre de la vie des affaires, la publication analyse la santé financière des entreprises, met en lumière les dynamiques sectorielles et offre une lecture fine de l'évolution du secteur privé mauricien. Réalisée par Business Publications Ltd, filiale du groupe La Sentinelle, l'édition 2025 est placée sous le thème «The Top 100 Companies flap their wings and reach new heights».

Cette nouvelle édition paraît dans un contexte économique marqué par plusieurs inflexions majeures. Sur le plan local, elle intervient à la suite de l'installation d'un nouveau gouvernement en novembre 2024, de la publication de State of the Economy dressant un bilan précis - et parfois sévère - de l'héritage économique du précédent régime ainsi que du lancement de réformes structurantes dans le domaine des pensions.

À l'international, la nouvelle politique tarifaire imposée en début d'année par le président américain, Donald Trump, fidèle à son slogan Make America Great Again, redessine les règles du commerce mondial et affecte les chaînes de valeur et les équilibres économiques globaux.

Dans son Foreword intitulé «Of fresh horizons and tariff splurges...», Philippe Forget, chairman du groupe La Sentinelle, analyse ces nouveaux paramètres et leurs implications pour Maurice. Lors de son discours hier soir, il a replacé le classement 2025 dans une perspective plus large : celle de l'évolution du secteur privé mauricien et du rôle central qu'il joue dans la transformation économique du pays.

Sans surprise, le groupe IBL confirme son statut de leader incontesté du classement. Dirigé par Arnaud Lagesse, il conserve la première place avec un chiffre d'affaires en hausse de 18 %, atteignant Rs 120 milliards. Cette performance est largement portée par l'expansion internationale du groupe dans le cadre de sa stratégie

Beyond Borders, qui représente désormais 54 % de ses revenus. Le trophée du plus gros chiffre d'affaires a été remis à Claire Coulier, Head of Communication, par le junior minister Damry. La société d'État,Landscope (Mauritius) Ltd,signe la progression la plus spectaculaire du classement, avec un chiffre d'affaires passant de Rs 1,1 milliard en 2024 à Rs 2,1 milliards en juin 2025, une hausse de 93 %. Le trophée a été remis à son Chief Executive Officer, Rajen Seetohul.

Du côté de la profitabilité, le groupe CIEL s'impose comme la meilleure performance parmi les entreprises non bancaires, enregistrant des bénéfices avant impôt de Rs 4,8 milliards en juin 2025. Le trophée a été remis à Kabir Kaleechurn, Head of Corporate & Regulatory Affairs. Chez les banques commerciales, la Mauritius Commercial Bank demeure largement en tête, avec un bénéfice brut deRs 22,9 milliards, confirmant son statut de banque la plus profitable du pays. Le prix a été remis à son Chief Finance Officer,Deepak Chummun.

Plusieurs entreprises ont également été distinguées lors de cette soirée dans leurs secteurs d'activité respectifs : United Basalt Products (construction),Velogic (fret et logistique),Mauritius Telecom (télécommunications), Courts Mammouth (commerce), Leal (automobile), Pick & Buy (grande distribution), Caractère Ltée (impression), Pam Golding Properties (immobilier) et Circus (communication).

L'un des enseignements majeurs de l'édition 2025 demeure la solidité du secteur privé mauricien. Les 100 plus grandes entreprises du pays ont généré plus de Rs 690 milliards de revenus, contre Rs 630 milliards en 2024, soit une progression d'environ 10 %. Cette performance confirme la capacité du tissu économique mauricien à absorber les chocs, à se réinventer et à saisir les nouvelles opportunités dans un environnement mondial en profonde mutation.