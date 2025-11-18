Ile Maurice: Donovan Madanamoothoo et Blene Pama sélectionnés

Les haltérophiles Donovan Madanamoothoo et Blene Pama représenteront Maurice aux Jeux Africains de la Jeunesse. Le premier nommé a remporté trois médailles d'argent aux Jeux africains Jeunes et Juniors au mois d'août. Il a également remporté trois médailles d'or aux Jeux de la CJSOI. Son objectif sera donc de terminer l'année en beauté même si le plateau promet d'être relevé en Angola.

Cette présente édition proposera environ 33 disciplines sportives, offrant une plateforme diversifiée pour les jeunes talents. Parmi les sports au programme figurent l'athlétisme, l'aviron, basketball 3x3 et le basketball, boxe, cyclisme (course sur route et BMX), escrime, équitation, football et beach soccer, futsal, golf, haltérophilie, gymnastique, handball et beach handball de plage, judo, karaté-dô, lutte, natation, rugby, tennis, tennis de table, taekwondo, triathlon, skateboard, breakdance, tir sportif, et même des jeux traditionnels africains. La compétition est répartie sur plusieurs villes hôtes : Luanda, Benguela, Lubango, Huambo, Moçâmedes et Caxito. Des villes spécifiques accueilleront des disciplines clés.

Ils revêtent également d'une importance stratégique particulière car ils serviront de qualifications pour les Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, offrant aux jeunes talents africains une opportunité unique de progression vers les plus hautes compétitions internationales.

Le Comité olympique mauricien (COM) a confirmé l'envoi de la Team Mauritius à cette 4e édition au cours d'un rassemblement tenu dans ses locaux il y a deux semaines. Placés sous la houlette de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), ces Jeux réuniront des jeunes sportifs âgés de 14 à 16 ans venus de tout le continent, dans un esprit de partage, de fraternité et de promotion des valeurs olympiques.

La représentation mauricienne se composera de 47 athlètes accompagnés de 21 responsables et encadrants, engagés dans 12 disciplines : athlétisme, badminton, cyclisme, boxe, natation, beach-volley, judo, haltérophilie, tennis de table, tennis, beach wrestling et escrime. Placée sous la responsabilité du chef de mission Neerunjun Nundah Sharma, avec Soureindra Seebaluck comme chef adjoint, la délégation participera aux épreuves réparties entre plusieurs villes hôtes : Luanda, Benguela, Lubango, Huambo, Moçâmedes et Caxito.