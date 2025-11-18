Madagascar: Tsimbazaza - Face-à-face animé entre ministres et députés

Les députés ont interpellé, hier, les nouveaux ministres sur les sujets liés aux préoccupations dans les districts.

Le face-à-face entre les députés et plusieurs membres du gouvernement a débuté dès l'après-midi, hier, dans un climat particulièrement animé. Les ministres en charge des Travaux publics, de la Santé publique, de l'Éducation nationale, de l'Énergie et des Hydrocarbures, de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, ainsi que de l'Intérieur et de la Décentralisation ont été appelés à défendre leurs stratégies sectorielles et répondre aux interrogations des parlementaires.

La situation de la Jirama, les coupures d'eau et le manque d'approvisionnement en eau potable ainsi que l'état des routes nationales ont occupé une grande partie de la rencontre à Tsimbazaza.

Motion

Cette séance, qualifiée par plusieurs observateurs de véritable espace de « défoulement » entre l'exécutif et le législatif, révèle l'atmosphère politique actuelle. Les revendications et les piques pleuvent de la part des députés et les ministres ont été submergés par les révélations des situations déplorables en matière d'infrastructures et d'approvisionnement en eau et électricité dans plusieurs districts.

Les recrutements d'enseignants dans les collèges et lycées publics dans les districts, le renforcement du personnel médical dans les zones reculées, reviennent également sur la table à Tsimbazaza.

Toutefois, faut-il souligner qu'en raison du contexte de transition dans le cadre de la Refondation de la République, le Parlement ne dispose pas de la possibilité de déposer une motion contre le gouvernement ou de remettre en cause la stabilité de l'Assemblée nationale. Cette limite institutionnelle réduit la portée réelle du contrôle parlementaire, poussant les élus à utiliser la tribune comme unique moyen d'expression critique.

Au-delà du ton vif des échanges, l'enjeu majeur demeure l'évaluation de la cohérence entre les priorités annoncées par le gouvernement, les attentes de la population et les capacités budgétaires de l'État. Les discussions portent notamment sur les infrastructures routières, l'amélioration du système de santé, l'avenir du secteur éducatif, la sécurité énergétique, l'accès à l'eau potable et la gouvernance territoriale.

Budget

Aujourd'hui, le Premier ministre, Herintsalama Rajaonarivelo, quant à lui, est attendu à l'Assemblée nationale pour présenter le programme de mise en oeuvre de la Politique générale de l'État (PGE). Il s'agit de la première rencontre du chef du gouvernement à l'Assemblée nationale avec une majorité recomposée, marquant l'ouverture officielle des échanges parlementaires autour des priorités gouvernementales pour les mois à venir dans le cadre du projet de Refondation du nouveau régime.

À l'issue de la présentation du Premier ministre, dès mercredi, les députés devront se prononcer sur l'adoption du budget de l'exécutif en 2026 dans le cadre du projet de loi de finances initiale 2026.