Madagascar: Filière semencière - 200 agents assurent le contrôle de qualité

18 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Navalona R.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage à travers le Service officiel de contrôle des semences et du matériel végétal (SOC), mise sur la professionnalisation de la filière semencière. Pour ce faire, 55 inspecteurs et contrôleurs de semences issus des 17 régions ont prêté serment hier au Tribunal de Première Instance d'Anosy.

« Ils ont réussi les épreuves d'évaluation au terme de leur formation théorique et pratique dispensée par le SOC. Des certificats et uniformes officiels leur ont ensuite été remis. Ils sont immédiatement opérationnels », a expliqué Lovaniaina Rakotondranaivo, directeur général de l'Agriculture et de l'Élevage par intérim, lors de la cérémonie de prestation de serment hier. Cette professionnalisation de la filière semencière est cofinancée par le projet PURPA de la Banque africaine de développement et le programme FSRP de la Banque mondiale.

2 000 tonnes par an

Leur fonction consiste à identifier les semences hors type tout en certifiant celles qui sont de qualité. « Pour toutes espèces confondues, Madagascar dispose de plus 2 000 tonnes de semences certifiées chaque année tandis que les semences de riz certifiées sont environ 1 500 tonnes par an », a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et lui d'enchaîner que Madagascar recense actuellement 200 agents assermentés qui assurent le contrôle de la qualité des semences. « Ce nombre est insuffisant. Raison pour laquelle, nous renforçons la capacité des agents qui veulent être des inspecteurs et contrôleurs semenciers en vue de stimuler la production tout en favorisant la diffusion des semences certifiées. En effet, l'utilisation de cet intrant certifié contribue à accroître jusqu'à 30% les niveaux de production », a fait savoir le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, José Rasatarimanana.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.