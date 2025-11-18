Madagascar: Achats responsables - Orange Madagascar mobilise toute sa chaîne de valeur

Au-delà des questions de prix et de délais, Orange Madagascar veut désormais faire de ses fournisseurs des acteurs à part entière de sa stratégie de responsabilité sociétale.

C'est le message qu'a porté la deuxième édition du « Supplier Day », organisée le 12 novembre dernier dans les locaux d'Orange Digital Center (ODC) Madagascar, à la Gare Soarano, en présence de la directrice générale Aminata Ndiaye Niang. Plus de 200 fournisseurs et prestataires ont répondu à l'invitation de l'opérateur.

L'enjeu ne se limitait pas à présenter de nouveaux contrats ou opportunités, mais bien à aligner l'ensemble de la chaîne de valeur sur des engagements communs : intégrité, transparence, respect des droits humains et protection de l'environnement. Pour Orange Madagascar, les fournisseurs ne sont plus de simples exécutants, mais des partenaires stratégiques qui contribuent directement à la qualité de service et à l'expérience des clients. La politique d'achats responsables de l'entreprise était au coeur des échanges.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Celle-ci s'impose comme un cadre de référence pour tous les actes d'achat, avec l'intégration systématique d'un code de conduite fournisseur à chaque contrat. Ce document oblige les partenaires à respecter les règles légales, fiscales, sociales et environnementales, ainsi que les exigences propres à Orange Madagascar. Des évaluations régulières et des audits locaux permettent de vérifier le niveau de conformité et la performance RSE des structures impliquées.

Progrès technique

L'opérateur mise également sur l'innovation et la qualité pour affronter les défis technologiques et économiques d'un secteur en constante mutation. Le Supplier Day se positionne ainsi comme un espace de dialogue où sont co-construits des modes de coopération plus efficaces et plus durables, dans un esprit de partenariat long terme plutôt que de simple relation commerciale.

« La confiance mutuelle et la transparence, renforcées par notre politique d'achats responsables, constituent la base d'une collaboration durable avec nos fournisseurs et prestataires partenaires. Ensemble, nous faisons progresser un secteur plus éthique, innovant et respectueux des droits humains et de l'environnement », a souligné Aminata Ndiaye Niang. Une manière de rappeler que la transition vers une économie plus responsable se joue aussi, et peut-être surtout, dans les coulisses des achats.