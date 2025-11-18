Burkina Faso: Coopération économique et commerciale - Le pays et la Belgique veulent renforcer le partenariat

17 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur Karamoko Jean Marie Traoré a accordé une audience ce 17 novembre, à l'ambassadeur du Royaume de Belgique Erwin De Wandel.

Cette audience a servi de cadre pour les deux personnalités, pour passer en revue les points de coopération, tels que le réajustement du programme budgétaire, le maintien du programme humanitaire et la nécessité de renforcer la coopération économique et commerciale entre les entreprises belges et burkinabè. Sur ce dernier point, le chef de la diplomatie burkinabè a insisté sur la nécessité de renforcer et d'améliorer l'information juste sur le contexte national à l'usage des hommes d'affaires belges.

Ce constat s'appuie sur le fait que plusieurs acteurs continuent de se documenter à des sources diffusant des informations erronées, sur nos pays toute chose réduisant leurs motivations à venir nouer des partenariats avec des entreprises burkinabè. A cette audience, le diplomate belge a également informé le département des Affaires étrangères de la revue du réseau diplomatique engagée par Bruxelles.

