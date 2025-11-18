En 8e de finale de la 20e Coupe du monde U 17 Qatar 2025, les Etalons croisent cet après-midi les Grues de l'Ouganda à 12h 30. Une rencontre que Fadil Barro et ses camarades comptent remporter pour pouvoir poursuivre leur marche vers le sacre final.

Si les Grues de l'Ouganda peuvent se vanter d'avoir battu les Bleuets de la France et bouter hors de la compétition, les Lionceaux du Sénégal, les Etalons, eux ont aussi leur fait d'armes : avoir éliminé les champions en titre allemands. Ce sont deux équipes au style de jeu différent qui doivent s'affronter cet après-midi à 12h 30 GMT pour une place de quarts de finaliste de la 20e Coupe du monde U17. Hier, à peine 300 mètres séparaient les aires d'entrainement des deux équipes.

Sur celle des Etalons, Oscar Barro, après un réveil musculaire suivi d'une petite séance en atelier, s'est attelé à une mise en place tactique. Face à une formation bien aguerrie, avec des joueurs très véloces et bien athlétiques, Oscar Barro sait à quoi s'en tenir. « Il faut se préparer à un combat physique, mental et avec beaucoup d'intelligence tactique pour arriver à déjouer cette équipe », prévient-il. Les joueurs comme Ousmane Ouédraogo semblent comprendre cela.

Sié Ouattara et Mohamed Fofana pour relever le défi

« Pour vaincre cette équipe, il nous faut beaucoup d'engagement et de concentration à cause de l'aspect physique de l'adversaire ougandais », conseille le sociétaire de Brest, en France. Il a rassuré que lui et ses coéquipiers sont « focus » sur eux-mêmes, sans se préoccuper des qualités de l'adversaire.

Seul buteur face à l'Allemagne, Mohamed Zongo promet de faire mieux face aux Grues. « Je vais me donner à fond et pourquoi pas encore marquer un but », promet-t-il. Il a laissé entendre que leur prévision pour ce match est de faire une bonne entame et de scorer tôt comme samedi dernier contre l'Allemagne. Son coéquipier et latéral droit, Ousmane Ouédraogo, lui, apprécie la bonne ambiance au sein du groupe qui fait leur force. Son coach abonde dans le même sens en indiquant que l'état d'esprit de son groupe est au beau fixe depuis le début de la compétition.

« L'une des forces de notre équipe est son état d'esprit irréprochable. Les jeunes vivent bien ensemble ainsi que l'encadrement technique », informe-t-il. Face aux Grues, une équipe remaniée à plus de 70% par rapport à celle qui a disputé la CAN, Oscar Barro doit faire sans sa première gâchette Louckman Tapsoba et son travailleur de l'ombre dans le secteur médian, Ismaël Zallé. Il précise avoir travaillé en conséquence. Des absences, a-t-il souligné, qui seront comblées.

« Nous sommes là avec un groupe de 21 joueurs qui sont à la hauteur. Ceux qui vont les remplacer seront en mesure de relever le défi. Il s'agit de Mohamed Fofana, titulaire à la CAN qui doit pallier l'absence de Ismaël Zallé et Sié Ouattara qui doit être le fer de lance de l'attaque », annonce l'ex-coach du RCB. Un match difficile et un nouveau défi que la tête pensante des Etalons U17 et ses poulains promettent de relever pour pouvoir poursuivre leur marche victorieuse vers le sacre final.