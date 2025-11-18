Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, a procédé à la mise en circulation du pont de Banakélédaga, le dimanche 16 novembre 2025. D'un coût de réalisation de plus d'un milliard de francs CFA, ce pont relie le village de Banakélédaga à celui de Desso (commune de Bama), dans la province du Houet, au franchissement du cours d'eau Houet.

Le pont de Banakélédaga est désormais opérationnel. Les habitants de Desso, dans la commune de Bama, pourront faire leur déplacement à Bobo-Dioulasso en passant par Banakélédaga sans difficulté. En effet, le pont qui relie les deux villages a été officiellement ouvert à la circulation, le dimanche 16 novembre 2025, par le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho. Cette mise en service, après plusieurs mois de travaux, est un soulagement pour les populations de la commune de Bama. D'un coût de réalisation de 1 170 897 902 F CFA, les travaux ont été confiés à l'entreprise malienne Bâtiments ébénisterie construction métallique (BECM-CG).

Financée par la Banque mondiale, la réalisation de cet ouvrage s'inscrit dans le cadre du Projet d'urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR). Selon le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, le pont a été réalisé au standard d'une route nationale. « Quelle que soit l'évolution de la qualité ou du standard de la route, on pourra toujours compter sur ce pont-là », a-t-il souligné. A l'en croire, l'ancien pont, qui avait été emporté par les eaux, avait coupé sept localités de la ville. «

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Aujourd'hui, tout est rétabli. C'est avec satisfaction que nous avons procédé à la mise en service du pont », a ajouté le ministre. Adama Luc Sorgho a, de ce fait, félicité les acteurs pour le « bon » travail qui a été réalisé. Il a également invité les populations à un bon usage de l'infrastructure. « Nous demandons aux usagers, s'ils constatent qu'il y a un grand arbre à proximité qui peut créer des problèmes, d'aviser le service technique du ministère, notamment la direction régionale, qui viendra intervenir rapidement », a laissé entendre le ministre.

Une population reconnaissante

Pour le directeur général de l'Agence des infrastructures du Burkina (AGETIB), Ollo Franck Kansié, la construction de cet ouvrage a permis de rétablir le trafic sur un site très important en termes de potentialité agricole. « Elle a permis de désenclaver pratiquement sept villages qui étaient malheureusement difficiles d'accès compte tenu du sinistre du pont en 2018 », a-t-il affirmé. A l'écouter, il permet également de réduire les coûts de transport, qui étaient auparavant très élevés sur ce trajet.

« Sur la question de la qualité, l'ensemble des dispositions techniques ont été prises pour s'assurer de la construction d'un ouvrage de qualité. L'AGETIB, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, a supervisé ces travaux. Une mission de contrôle a été recrutée et mandatée pour assurer le suivi technique des travaux », a indiqué le directeur Kansié. Quant au chef de mission de contrôle, le directeur général du bureau d'études, de coordination technique et d'expertises, Eustache Yaguibou, il a indiqué qu'il s'agit d'un pont de 45 mètres, constitué de trois travées de 15 mètres. La longueur totale fait environ 50 mètres avec les culées et les dalles de transition.

« Cet ouvrage a une largeur roulable de 7 mètres, avec un mètre de chaque côté comme trottoir pour permettre le passage des piétons. Il fait une hauteur d'environ 4 mètres et est fondé sur 28 pieux », a-t-il ajouté. Fiers et reconnaissants des efforts du gouvernement burkinabè pour la réalisation de cet ouvrage, les habitants ont baptisé l'infrastructure

« Pont camarade Président capitaine Ibrahim Traoré ». Par la voix du président du Comité villageois (CVD) de Desso, Abdoulaye Sanou, les communautés bénéficiaires ont remercié le ministère des Infrastructures pour avoir répondu à leur cri du coeur.

« Ce n'est pas seulement un pont de béton et d'acier que vous offrez ainsi ; c'est surtout un accès plus sûr aux marchés, aux écoles et aux soins. Cet ouvrage, rassurez-vous, raccourcit les distances et élargit nos horizons économiques », a-t-il souligné.