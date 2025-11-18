Burkina Faso: Actions gouvernementales - Appel au renforcement du soutien des médias

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Pindgwendé Gilbert Ouédraogo, a échangé, le vendredi 14 novrmbre 2025, à Ouagadougou avec les responsables des médias pour renforcer l'accompagnement médiatique des actions publiques.

« A chaque fois que l'occasion s'est présentée, je me fais le devoir de saluer votre travail qui est un travail de bravoure parce que nous savons que le contexte est extrêmement difficile, non seulement sur le plan social, sur le plan économique, mais aussi sur le plan sécuritaire qui impacte négativement sur l'économie des différents médias », c'est ce qu'a dit le ministre chargé de la Communication, Pindgwendé Gilbert Ouédraogo, aux responsables des médias, le vendredi 14 novembre 2025, lors de leur tête-à-tête.

Il a également salué leur résilience et le courage avec lequel, ils engagent leurs équipes au quotidien pour produire des contenus et donner de la visibilité à l'action gouvernementale. « La vision du gouvernement, c'est de dire que nous souhaitons renforcer le partenariat qui existe et mettre un point d'orgue sur ce que nous appelons la sincérité dans nos relations, que nous puissions comprendre les enjeux du gouvernement et qu'en-semble, nous puissions prendre aussi des engage-ments pour continuer à faire le travail qui est le nôtre », a-t-il fait savoir. Selon le ministre, le gouvernement est dans une dynamique constructive, a savoir, « informer pour améliorer ce qui est fait ».

« Mais, informer pour décourager, diviser, susciter de la subversion, je pense que tout cela, on n'en a vraiment pas besoin, a cette étape où les acquis sont extrêmement importants. Aujourd'hui, il faut, à mon avis, être aveugle, sinon être de mauvaise foi, que de ne pas reconnaitre qu'il y a un travail formidable qui est fait à tous les niveaux », a-t-il dit. Au niveau de l'administration publique, a-t-il dit, il y a un travail formidable qui est en train d'être fait, à travers la mise en oeuvre des réformes opérées par le gouvernement.

Au niveau des médias également, selon ses dires, il y a un travail, parce que beaucoup ont adopté désormais ce qu'on pourrait appeler le journalisme de solution. « Nous devons communiquer sur l'excellence, mais nous ne devons pas faire le focus sur les contre-performances. Il faut communiquer sur l'excellence. Ce qui se fait de mieux, c'est sur cela qu'il faut donner de la visibilité, pour amener les autres, entraîner les autres vers la performance, vers l'excellence », a-t-il dit. Mais, naturellement, a-t-il signifié, « on ne demande pas de fermer les yeux sur les trains qui arrivent en retard. Il faut plutôt les interpeller pour que désormais, ils arrivent à l'heure ».

Il les a invités à adopter cette nouvelle démarche qui consiste à valoriser et à mettre en avant le patriotisme, le journalisme patriote. « On a besoin de vous parce que vous êtes un maillon essentiel, pour compléter la chaîne de l'information et de la communication », a insisté le ministre Ouédraogo. Pour y parvenir, le gouvernement, a-t-il affirmé, est disposé à être proche des médias. « Nous sommes filles et fils du même pays, et nous devons travailler main dans la main à construire notre pays, à consolider les acquis », a précisé le porte-parole du gouvernement. Pour lui, c'est dans cette dynamique qu'ensemble tous les defis seront relevés.