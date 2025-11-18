La direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle de Yaadga a organisé une journée d'excellence scolaire au profit des enseignants et élèves, le samedi 15 novembre 2025, à Ouahigouya.

Après neuf ans d'interruption, l'excellence scolaire a été magnifiée par la Direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF) de Yaadga. 145 lauréats, regroupant les meilleurs élèves et enseignants, ainsi que des structures scolaires et administratives ont vu leurs efforts récompensés, le samedi 15 novembre 2025, dans la cité de Naaba Kango.

Pour le directeur régional de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle de Yaadga, président du comité d'organisation, Pascal Waongo, à travers la journée d'excellence scolaire sur le thème : « Excellence scolaire, tremplin pour une éducation résiliente et engagée pour le succès des réformes éducatives dans la région de Yaadga », la DREPPNF entend insuffler une dynamique de culture de meilleurs résultats dans les structures éducatives. Elle souhaite également consolider les valeurs du mérite, de l'effort et de la culture du travail bien fait, chez les apprenants. « Ces valeurs sont les bases essentielles de la réussite et de la promotion sociale », a-t-il poursuivi.

Le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, président de la cérémonie, représentant le ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a félicité les organisateurs. Il a invité l'ensemble des acteurs de la communauté éducative à plus d'engagement et de don de soi afin d'engranger plus de résultats et faire de l'éducation un véritable moteur de développement. « La reconnaissance publique de vos mérites vous engage désormais à persévérer dans la voie que vous avez choisie.

Excellence magnifiée

Je vous exhorte donc à être toujours des modèles pour vos proches certes, mais surtout pour la Nation entière qui attend beaucoup de vous, de votre savoir, savoir-faire et savoir-être », a-t-il dit aux lauréats.

Les quatre supers enseignants et enseignantes de l'année 2025 de la région de Yaadga, pour avoir réalisé 100% de succès au Certificat d'études primaires (CEP), ont reçu chacun une moto et des attestations de mérite des mains des autorités. D'autres enseignants ont reçu des tablettes et des attestations de mérite. Les meilleurs élèves quant à eux, ont reçu des vélos et de kits scolaires. Les bénéficiaires ont dit être heureux de la reconnaissance de leurs mérites par les autorités.

« La reconnaissance d'aujourd'hui nous invite à redoubler d'effort, à plus de don de soi pour engranger plus de résultats dans les années à venir.

A nos collègues encadreurs, le secret c'est l'amour du travail, un don de soi pour engranger des résultats », a confié le porte-parole des meilleurs enseignants, Boureima Ouédraogo.

Pour la représentante des meilleurs élèves, Michèle Apolline Désirée Batiébo de l'école Saint Alain, les récompenses sont une invite au don de soi.

Pour la session 2025, la direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle de Yaadga a obtenu un taux record de 89,24 % avec 387 écoles ayant fait 100% au CEP et la Circonscription d'Education de Base (CEB) de Léba, dans la province du Zondoma, a réalisé un taux de 100%.