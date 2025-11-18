Burkina Faso: Zafara Plazza - Un complexe immobilier pour abriter le nouveau siège de la SONATUR

Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikaïlou Sidibé, a posé la première pierre du complexe immobilier Zafara Plazza, devant abriter le nouveau siège de la SONATUR, lundi 17 novembre 2025, à Ouagadougou.

Dans 36 mois, Société nationale d'aménagement des terrains urbains (SONATUR) va se doter d'un nouveau siège sur un site à aménager, dénommé complexe immobilier Zafara Plazza, jouxtant le Palais des sports de Ouaga 2 000. La pose de la première pierre de l'infrastructure a eu lieu, lundi 17 novembre 2025, à Ouagadougou en présence des membres du gouvernement. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikaïlou Sidibé, a rappelé que le programme immobilier s'inscrit dans la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, qui entendent renforcer la construction de logements tout en modernisant les villes du Burkina Faso. Le site concerné par le projet, selon lui, couvre environ un hectare (ha) et demi.

Il doit accueillir un gigantesque complexe immobilier comprenant des logements de haut standing, des espaces commerciaux et, en son centre, le futur siège de la SONATUR.

Le ministre a insisté sur la nature partenariale du projet, développé dans le cadre d'un Partenariat public-privé (PPP). Il a souligné l'importance du secteur privé dans la mise en œuvre du programme immobilier du ministère en charge de l'urbanisme, estimant que cette collaboration est déterminante pour mener à bien les infrastructures prévues.

« Le chantier générera de nombreux emplois directs et indirects. Il va contribuer également à la modernisation de la capitale, notamment dans la zone de Ouaga 2000, par une meilleure gestion de l'espace, une densification maîtrisée et la création d'infrastructures modernes orientées vers l'avenir », a-t-il confié.

Le ministre Sidibé a instruit la SONATUR d'assurer un suivi rapproché pour permettre un bon déroulement du chantier et garantir la livraison de l'infrastructure dans les délais annoncés.

La SONATUR rassure

Le Directeur général (DG) de la SONATUR, Boureima Ouattara, a présenté ce projet qui sera réalisé par l'entreprise « Reliance West Africa » comme un jalon majeur pour la capitale. Il est prévu dans le cadre de ce projet, a fait savoir le DG de la SONATUR, la construction d'un pôle économique et résidentiel intégrant des espaces commerciaux, des plateaux de bureaux haut standing et des logements bâtis selon les normes modernes de qualité et d'accessibilité.

« Les plans du projet ont été conçus pour répondre aux meilleures pratiques en matière d'urbanisme, d'écologie et d'efficacité énergétique. L'initiative est présentée comme un investissement sur l'avenir du Burkina Faso, avec une forte ambition de modernisation et de croissance », a indiqué, M. Ouattara.

Il a exprimé sa gratitude envers les institutions ayant facilité la mise en oeuvre du projet notamment l'exécutif, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso et la commune de Ouagadougou. Les Partenaires techniques et financiers (PTF) ont également été salués pour leur engagement et leur confiance dans la viabilité du complexe

Zafara Plazza. Pour le suivi des travaux, le DG de la SONATUR a annoncé plusieurs mesures afin d'assurer une bonne conduite du projet.

« La société va assurer le suivi régulier des travaux pour garantir le respect des spécifications techniques, veiller à l'impact social positif du chantier en matière d'emploi local et livrer le complexe dans les délais souhaités, pour répondre aux attentes des populations et des investisseurs », a-t-il détaillé.

L'administrateur général de « Reliance West Africa », Essowavaro Latifou Yaya a salué la collaboration exemplaire avec la SONATUR. Sa société s'est engagée à réaliser les travaux dans les délais en maintenant un niveau d'assurance technique et à garantir la transparence à chaque étape.