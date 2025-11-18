Burkina Faso: L'angine de poitrine - Une maladie cardiaque potentiellement grave

L'angine de poitrine est une maladie du coeur provoquant des douleurs thoraciques qui apparaissent lorsque le coeur est mal oxygéné, du fait du rétrécissement d'une artère coronaire chargée de conduire le sang oxygéné au coeur.

L'angine de poitrine, également appelée angor, est une ma-ladie du coeur qui se manifeste par des douleurs au thorax. Elle est une maladie très fréquente. Le patient, qui a la sensation que son thorax est pris dans un étau, suffoque et ressent des brûlures. L'angine de poitrine est un signe avant-coureur d'un problème cardiaque plus grave à venir, en parti-culier un infarctus. Elle ne doit donc pas être ignorée. L'apparition des douleurs doit être expliquée et les signaux d'alerte connus, afin de prévenir l'aggravation vers d'autres maladies cardiaques plus graves.

La pathologie est due à une mauvaise oxygénation du muscle cardiaque, elle-même due le plus souvent à un rétrécissement des vaisseaux sanguins. Ce rétrécissement au niveau des artères coronaires est provoqué par une accumulation de dépôts de graisse, de cholestérol et de calcium dans la paroi des artères. Ces plaques se forment progressivement sur la paroi des vaisseaux et empêchent peu à peu le sang de circuler convenablement.

D'autres ma-ladies cardiaques comme une lésion des valves cardiaques ou une myocardiopathie peuvent aussi provoquer une angine de poitrine. Il existe plusieurs facteurs de risque majeurs. En effet, le tabagisme, le diabète, l'hypertension artérielle, la concentration anormalement élevée de lipides dans le sang, le taux de cholestérol élevé dans le sang, la sédentarité, le surpoids ou l'obésité sont autant de facteurs de risques.

Les symptômes

Les symptômes de l'angine de poitrine surviennent généralement à l'effort, ne durent que quelques minutes et disparaissent au repos. Leur survenue peut être prévisible chez certaines personnes, ne survenant qu'à un effort spécifique. En revanche, pour d'autres, la crise d'angine de poitrine est imprévisible. Un effort après un bon repas, une ambiance froide, une exposition au vent, un stress sont autant de causes possibles d'apparition de la maladie. L'angine de poitrine peut se manifester par, des douleurs thoraciques à type serrement, de brûlures, de crampes qui peuvent descendre au niveau de l'estomac. Les douleurs dans le bras, le cou, la mâchoire, l'épaule, le dos, les nausées ou vomissements.

Les moyens de prévention

Une impression, la fatigue, l'essoufflement, l'angoisse, la transpiration et les vertiges peuvent aussi être des symptômes de l'angine de poitrine. L'angine de poitrine est une maladie cardiaque potentiellement grave. Cependant, bien prise en charge avec une bonne hygiène de vie et une activité physique adaptée, il est possible de vivre normalement.

Il est nécessaire, dès l'apparition des premiers symptômes, de se mettre immédiatement au repos et de consulter rapidement un médecin généraliste, puis un cardiologue pour un bilan médical complet car une évolution défavo-rable de l'angine de poitrine peut conduire à la mort.

Pour les cas simples, l'épisode d'angine de poitrine peut s'arrêter grâce au repos et à l'arrêt de toute activité. La prévention de l'angine de poitrine passe par la réduction des facteurs de risque de cette maladie sur lesquels il est possible d'agir. Il est donc recommandé de ne pas fumer, de manger équilibré, de ne pas être en surpoids ou obèse et donc de perdre du poids si nécessaire, de contrôler le mieux possible le diabète pour les personnes qui en souffrent et de pratiquer une activité physique régulière. La personne subissant une crise d'angine de poitrine doit cesser tout effort et prendre les médicaments qui lui ont été prescrits par le médecin.

Quand on souffre d'angine de poitrine, il est nécessaire de conserver le produit sur soi, afin de l'utiliser rapidement en cas de besoin. Le patient peut également observer un traitement de fond. Il vise à ralentir l'aggravation de l'angine de poitrine en conservant en meilleur état possible les artères du coeur. Le traitement commence par l'adoption de règles d'hygiène de vie qui sont essentielles pour réduire les facteurs de risque de maladie cardiovasculaire.