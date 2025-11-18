Madagascar: Bébés prématurés - Les parents en quête de soutien

La prématurité gagne du terrain à Madagascar, bien qu'aucune donnée statistique à jour ne permette encore de mesurer son ampleur réelle. Tel est le constat alarmant partagé par la pédiatre, le Dr Zoly Nantenaina Ranosiarisoa, fondatrice et présidente de l'association « Support the Premature », lors de la célébration de la Journée mondiale de la prématurité, hier à Antaninarenina.

L'association, qui regroupe aujourd'hui près de 200 parents d'enfants prématurés, tire la sonnette d'alarme sur les nombreuses difficultés rencontrées par ces familles, notamment sur le plan financier. « Le manque de moyens est l'un des obstacles majeurs pour les parents. Un bébé prématuré nécessite des soins nutritionnels et médicaux particuliers, bien plus coûteux qu'un nouveau-né classique », explique la présidente de l'association.

Accompagnement

Cette journée de sensibilisation visait justement à attirer l'attention du public et surtout des autorités sur la nécessité d'un accompagnement accru envers ces enfants vulnérables. Des pédiatres, puéricultrices, psychologues et éducateurs y ont participé afin de mieux outiller les parents dans l'éducation et le soin de leurs bébés prématurés. L'association « Support the Premature » appelle à une meilleure prise en compte de cette problématique de santé publique, encore largement ignorée, et plaide pour la mise en place de structures d'accompagnement pérennes pour les familles concernées.