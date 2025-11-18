Madagascar: Bébés prématurés - Les parents en quête de soutien

18 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

La prématurité gagne du terrain à Madagascar, bien qu'aucune donnée statistique à jour ne permette encore de mesurer son ampleur réelle. Tel est le constat alarmant partagé par la pédiatre, le Dr Zoly Nantenaina Ranosiarisoa, fondatrice et présidente de l'association « Support the Premature », lors de la célébration de la Journée mondiale de la prématurité, hier à Antaninarenina.

L'association, qui regroupe aujourd'hui près de 200 parents d'enfants prématurés, tire la sonnette d'alarme sur les nombreuses difficultés rencontrées par ces familles, notamment sur le plan financier. « Le manque de moyens est l'un des obstacles majeurs pour les parents. Un bébé prématuré nécessite des soins nutritionnels et médicaux particuliers, bien plus coûteux qu'un nouveau-né classique », explique la présidente de l'association.

Accompagnement

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette journée de sensibilisation visait justement à attirer l'attention du public et surtout des autorités sur la nécessité d'un accompagnement accru envers ces enfants vulnérables. Des pédiatres, puéricultrices, psychologues et éducateurs y ont participé afin de mieux outiller les parents dans l'éducation et le soin de leurs bébés prématurés. L'association « Support the Premature » appelle à une meilleure prise en compte de cette problématique de santé publique, encore largement ignorée, et plaide pour la mise en place de structures d'accompagnement pérennes pour les familles concernées.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.