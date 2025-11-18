Madagascar: Pipeline Mandrare-Sampona - Mise en service officielle le 14 novembre 2025

La Ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, le Dr Minosoa Anjaratiana Elia Razafindrianiaina, a effectué une descente sur terrain pour constater de visu les avancées de l'opérationnalisation de cette infrastructure indispensable pour la vie et le développement des régions du Sud de Madagascar.

L'opérationnalisation du pipeline Mandrare-Sampona va bon train. Une situation qui n'a pas manqué de faire réagir Andriamamonjy Olivier, député de Madagascar élu dans le district d'Amboasary Atsimo en marge du face-à-face entre les députés de Madagascar et les membres du gouvernement, dont la Ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène au Palais de Tsimbazaza hier.

En effet, selon cet élu, « la continuité ou non de ce projet d'envergure constitue une question que les populations concernées par cette infrastructure se sont toujours posées suite au changement de régime. » Question à laquelle le gouvernement, via le Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a répondu par sa mise en service officielle le 14 novembre dernier. Une étape importante qui met en avant les engagements de ce ministère et ses partenaires à renforcer les efforts pour l'accès durable à l'eau potable dans les régions Anosy et Androy. Mais surtout, la manifestation de la continuité de l'Etat.

Il conviendrait de noter que le pipeline Mandrare-Sampona, d'une longueur de 39 kilomètres constitue un projet d'infrastructure hydraulique devant permettre d'améliorer considérablement la vie de milliers de Malgaches de ces régions. Initiative étatique, financée par la Banque mondiale via le projet Mionjo, l'infrastructure ambitionne d'améliorer l'approvisionnement en eau potable, mettre en place des services d'eau efficaces et continus.

Ainsi, elle comprend : « une usine de production d'eau d'une capacité de 160 m³/h, cinq stations de relevage alimentées par énergie solaire et des groupes électrogènes de secours pour garantir la continuité des services et le bon fonctionnement des opérations. » L'infrastructure entend également promouvoir des modes de vie sains qui garantissent un bien-être social pour les populations cibles.

Face à ces enjeux, la ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène a tenu à rappeler l'importance de préserver et de prioriser la sécurisation de cette infrastructure. « Nous devons nous donner la main pour pérenniser les infrastructures d'accès en eau » a-t-elle conclu dans le cadre de sa mission dans le Sud.