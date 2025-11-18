Madagascar: Padel - Orange MPPTour 250 - Corentin-Toavina et Prisca-Lalaina sacrés à Andraharo

18 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Les terrains de l'Urban Futsal Andraharo étaient en effervescence ce week-end lors de l'avant-dernier tournoi de l'Orange Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour) de niveau 250.

Après plus d'un mois et demi d'arrêt forcé lié à la crise politique, le circuit national a fait son grand retour, juste après l'Island Padel Cup organisé à l'île Maurice. Chez les dames, la paire Prisca Razafimamonjy et Lalaina Radilofe a décroché le titre en dominant en finale Miotisoa Rasendra et Miora Raoilison sur le score de 7/6 - 6/2.

La troisième place est revenue à Fitia Rakotondramboa et Michela Bonsignorio. Du côté masculin, Corentin Haener et Toavina Ratsimandresy se sont imposés face à Landry Rabezafy et Miary Zo Rakotondramboa en deux sets secs 6/3 - 6/3. Le podium est complété par Nante Radilofe et Jacky Ramananjatovo, troisièmes.

Malgré une participation encore déséquilibrée, 42 hommes pour seulement 12 femmes (en individuel), l'engouement était palpable. « Le tournoi s'est très bien passé, l'ensemble des participants et le public ont été vraiment satisfaits et ravis de retrouver le circuit après cette longue pause », a confié Gary Ah-Waye, co-gérant du MPPTour. Le retour de la délégation malgache de l'île Maurice a marqué les esprits. « On a vu une très forte progression des joueuses et joueurs qui étaient à Maurice. Mais le plus surprenant, c'est que tous les autres participants ont aussi progressé pendant cette interruption », souligne-t-il.

Autre constat majeur : le choc du retour en haute altitude. « Revenir jouer à Antananarivo est extrêmement bizarre pour tout le monde. Les balles partent très vite, les rebonds sont très hauts et le jeu est beaucoup plus rapide », explique Gary Ah-Waye. Une adaptation qui a donné lieu à des échanges musclés et parfois déroutants. Pour harmoniser les conditions avec le circuit international et favoriser des échanges plus longs, le MPPTour a déjà pris une décision forte : « Nous allons utiliser des balles dépressurisées dès la saison prochaine, comme cela se fait partout ailleurs, afin que nos joueurs puissent plus facilement s'adapter à l'étranger ». L'ambiance, elle, était au beau fixe. « C'était vraiment un très bon tournoi et, surtout, quel bonheur de revoir le sourire des spectateurs et l'énergie qu'ils transmettent sur les terrains », se réjouit le co-gérant.

Le bouquet final approche : ce week-end, le Orange MPPTour Master réunira les 16 meilleurs joueurs et joueuses de l'année au Lamako Padel Center à Ambatobe. Un rendez-vous très attendu qui clôturera en apothéose la saison 2025 du padel malgache.

