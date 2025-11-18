En partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Mena), la Fondation Orange Côte d'Ivoire a célébré son engagement en faveur de l'inclusion numérique. C'était à l'occasion de la 10e édition du programme Écoles numériques qui s'est tenue le jeudi 13 novembre 2025, à Abidjan.

Dans son allocution, Habib Bamba, directeur général de la fondation, a précisé que plus de 6 000 élèves de 1 700 écoles réparties dans 16 pays d'Afrique ont bénéficié du programme. Une initiative considérée comme l'un des engagements majeurs de la fondation sur son axe « inclusion numérique ».

Poursuivant, il a également indiqué que le projet a permis à plus de 200 enseignants d'être formés aux outils numériques et de produire des centaines de contenus pédagogiques interactifs. Un acte fortement apprécié par Adjoumani Kouakou Gboko, directeur de la Vie scolaire, qui a déclaré : « Ma conviction est qu'avec Orange, on range le stylo et on s'arrange avec le numérique. »

Au cours de cette 10e édition, plusieurs prix ont été décernés, notamment le Prix national Wikichallenge Écoles d'Afrique, le Prix spécial du meilleur Iep engagé et le Prix de la meilleure école numérique résiliente. Les lauréats ont reçu des tablettes, des ordinateurs ainsi que des chèques. Le tout d'une valeur de 1 642 500 Fcfa.

Au nom des récipiendaires, N'Zi Adjoua Régina, enseignante à l'Epp Bambasso de Dabakala, a exprimé sa reconnaissance à la fondation. Elle a par ailleurs souhaité que le projet s'étende à l'ensemble du territoire national.