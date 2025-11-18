Cote d'Ivoire: Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme - L'Espagne renouvelle sa contribution

L'Ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, S.E.M. Guillermo Marín Gorbea, et le Directeur général de l'Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme (AILCT), le Général de brigade Kouamé Joseph Allah, ont procédé au renouvellement de la contribution espagnole à l'Académie, ce lundi 17 novembre 2025.

Selon un communiqué diffusé à l'issue de la rencontre, l'Espagne poursuit ainsi son appui à l'AILCT, un engagement qui se manifeste par une contribution financière annuelle ainsi que par l'envoi d'experts issus des Forces et Corps de Sécurité de l'État. D'après la note, ces spécialistes interviennent dans des formations spécialisées destinées aux cadres et unités dédiés à la lutte contre le terrorisme dans la région.

Un bilan détaillé des activités a été présenté au cours de la réunion. L'AILCT, décrit comme un centre d'excellence à vocation régionale, a connu lors du dernier exercice une progression de 50 % du nombre de formations et de participants. Aux dires des responsables de l'Academie, ces participants proviennent de l'ensemble du continent africain et regroupent aussi bien des forces spéciales que des équipes interministérielles ou des représentants politiques.

Cet engagement renouvelé s'inscrit dans la Stratégie Espagne-Afrique 2025-2028, qui prévoit un soutien accru aux initiatives régionales de formation en matière de sécurité en Afrique de l'Ouest, notamment à l'AILCT de Jacqueville, selon les autorités espagnoles.