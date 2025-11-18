Madagascar: FI.MPI.MA - L' association célèbre ses 62 ans et renforce la transmission du Kabary

La grande salle du Havoria à Anosy a accueilli ce dimanche la cérémonie officielle marquant le 62e anniversaire de la Fikambanan'ny Mpikabary Malagasy (FI.MPI.MA), l'une des plus anciennes associations dédiées à la valorisation du Kabary, cet art oratoire unique au patrimoine culturel malgache.

La célébration a réuni plusieurs centaines de membres venus de toutes les régions de la Grande île, mais aussi de la diaspora, en présence du ministre de la Communication et de la Culture, Gascar Fenosoa. Étaient présents les anciens présidents fondateurs, les responsables régionaux, les branches locales, ainsi que des représentants des sections FI.MPI.MA à l'étranger.

De nombreux sympathisants ont suivi la cérémonie en direct via les réseaux sociaux. « À ses débuts en 1963, la FI.MPI.MA ne comptait que 14 membres. Aujourd'hui, nous comptons plusieurs milliers de mpikabary actifs à travers le monde », a déclaré avec fierté la présidente nationale, Hanitriniaina Andriamboavonjy.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a souligné les chiffres éloquents de la vitalité de l'association dont plus de 1 000 membres actifs actuellement, près de 1 000 élèves formés chaque année au Kabary et une structuration rigoureuse de l'enseignement avec des programmes certifiés, des exigences précises pour les formateurs et des échanges réguliers avec des historiens, des académiciens et des enseignants chercheurs.

« Nous regardons le passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir », a-t-elle lancé, reprenant la devise de cette édition : « Kabary malagasy : haren-tsaina mampiray, iombonan'izao tontolo izao, miako maneran-tany ».

Le point d'orgue de la journée a été la signature officielle d'une convention de partenariat entre le MCC et la FI.MPI.MA. Cet accord prévoit la mise en place progressive de formations au Kabary dans tous les Centres culturels régionaux du pays. Depuis 2022, la FIM.PI.MA participe également, chaque année, à la Journée nationale du Kabary célébrée le 15 janvier.

Plusieurs personnalités ont été décorées lors de cette célébration, qui s'est terminée par la traditionnelle coupe du gâteau « Koba ». L'association se tourne déjà vers son prochain grand rendez-vous : le Zaikabe national (assemblée générale quadriennale), qui se tiendra en juillet 2026 à Mahajanga.