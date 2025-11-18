Madagascar: Concert - Solika ravive les chants d'antan à l'AFT

Solika, le groupe qui interprète les oeuvres classiques de compositeurs historiques de Kalon'ny Fahiny, fera revivre les chansons d'antan à l'Alliance française d'Antananarivo (AFT) le vendredi 5 décembre prochain.

Cette soirée, intitulée « Soraty ho tadidy », a pour objectif de raviver dans l'esprit du public contemporain ces anciennes chansons de l'Imerina, véritables trésors du patrimoine culturel malgache, qu'il ne faut surtout pas oublier.

Pour rappel, Solika se consacre, depuis sa création en 1989, à l'interprétation d'oeuvres classiques tirées de pièces d'opérettes malgaches des années 1850 à 1950.

Ces chansons portées par le piano et les voix, se distinguent du Bà Gasy, un style traditionnel joué avec des instruments tels que la valiha, le tambour (aponga) ou encore la guitare.

Le répertoire de ce concert proposera sûrement des chansons de grands compositeurs de ces périodes tels que Justin Rajoro, Naka Rabemanantsoa ou encore Andrianary Ratianarivo. Mais il faudra bien sûr y assister pour les découvrir et pouvoir les apprécier.

La représentation débutera à 18h30.