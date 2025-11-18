Afrique: Jeux de la solidarité islamique - Saly Sarr offre au Sénégal sa première médaille d'or à Riyad

Dakar — L'athlète sénégalaise Saly Sarr a remporté, lundi, la médaille d'or du triple saut féminin avec un bond de 14,52 mètres, lors des sixièmes Jeux de la solidarité islamique à Riyad, en Arabie Saoudite.

Il s'agit de la première médaille d'or du Sénégal dans cette édition des Jeux, la quatrième après celles de la nageuse, Oumy Diop.

Agée de 23 ans, la triple sauteuse sénégalaise a devancé l'Ouzbèke Sharifa Davronova (13,91 m), championne d'Asie 2023 en salle à Astana (Kazakhstan), ainsi que l'Azerbaïdjanaise Yekaterina Sariyeva (13,84 m).

Saly Sarr avait terminé sixième de la finale du triple saut aux Championnats du monde d'athlétisme en septembre 2025.

Elle est également championne d'Afrique 2024 à Douala (Cameroun).

Spécialiste du triple saut, elle avait remporté en 2019, aux Championnats d'Afrique cadets à Abidjan, la médaille d'or en heptathlon et l'argent au saut en hauteur.

Elle s'était classée 8e du triple saut aux Championnats du monde juniors 2021 à Nairobi.

En 2022, Saly Sarr avait décroché la médaille d'argent du triple saut aux Championnats d'Afrique à Saint-Pierre (Île Maurice).

Elle avait également terminé 3e du triple saut aux Jeux africains d'Accra en 2024 (18-22 mars).

Aux Jeux olympiques de Paris 2024, l'athlète sénégalaise n'avait pas réussi à réaliser les minima pour disputer la finale du triple saut dames.

Lundi, à Riyad, son compatriote Bocar Diop est éliminé des épreuves de taekwondo dans la catégorie moins 67 kg, dès le premier tour.

Le Sénégal participe à la sixième édition des Jeux de la solidarité islamique avec une délégation réduite à 13 athlètes, contre 110, lors de la précédente édition à Konya, en 2023.

La compétition a débuté vendredi dernier à Riyad et se poursuivra jusqu'à vendredi.

Outre l'athlétisme et le taekwondo, les représentants sénégalais ont concouru également en natation, judo, et karaté.

La nageuse sénégalaise Oumy Diop a remporté, mardi dernier, trois médailles à ces jeux. Une en argent du 50 mètres dos et deux autres en bronze sur le 50 mètres papillon et le 100 mètres nage libre.

En judo, Mbagnick Ndiaye (+100 kg) a été battu en quarts de finale par l'Égyptien Mohamed Abdo Masoud, puis en repêchage par un athlète du Kirghizstan Zholdoshkaziev Emirkhan, le 9 novembre.

En karaté, Makhtar Diop (-84 kg) a été éliminé en demi-finale par le Jordanien Mohammad Aljafari, avant de s'incliner dans le combat pour le bronze face à Rida Messaoudi, un athlète des Emirats arabes unis.

Dans la même discipline, Oumar Diop a été battu dès le premier tour en kata par le Saoudien Rakan Albadri.

Mouhammadou Falilou Diop (+84 kg) a, lui, perdu en quarts de finale contre l'Ivoirien Alpha Ladji Souleymane Sanogo.

Chez les dames, Ramatoulaye Sylla (-61 kg) a été battue en quarts de finale par la Tunisienne Wafa Mahjoud, puis en combat pour la médaille de bronze par la Camerounaise Dze Tombi Nelly Doris.

Salimata Ba (-50 kg), victorieuse de la Syrienne Ledy Asfoura au premier tour, s'est ensuite inclinée en quarts de finale face à l'Indienne Sara Bahmanyar puis face à l'Ivoirienne Abeni Adiatu Adebayo pour le bronze.