Sénégal: La phase test d'un programme d'introduction de moissonneuses-batteuses lancée dans le Blouf

Mlomp — La Société de développement Agricole et Industriel du Sénégal (SODAGRI) a lancé lundi à Mlomp, dans le département de Bignona (sud), la phase test d'un programme d'introduction de moissonneuses-batteuses dans les usages agricoles, une première dans la zone du Blouf, a constaté l'APS.

L'initiative s'inscrit dans le cadre du concept "Allo Tracteur", étendu depuis peu aux moissonneuses-batteuses, afin de faciliter l'accès des producteurs au matériel agricole moderne.

Le choix de Mlomp "n'est pas fortuit", cette localité disposant d'un fort potentiel rizicole qui peut contribuer à la souveraineté alimentaire, a expliqué Boubacar Diallo, responsable du suivi-évaluation à l'antenne régionale de la SODAGRI à Ziguinchor.

M. Diallo a exprimé sa "grande satisfaction" relative à cette première expérience, en rappelant que la mécanisation vise à "accélérer la récolte, améliorer la productivité et surtout à soulager les femmes fortement mobilisées dans les rizières".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les premiers essais ont montré, selon les producteurs, un gain de temps considérable.

D'après Ismaëla Sadio, président du GIE Barahaye, souligne que la machine "remplace plusieurs jours de travail manuel" et constitue "une révolution" pour l'agriculture locale.

Il ajoute que cette phase test vise aussi à démontrer la nécessité du remembrement des rizières, condition essentielle pour faire circuler les moissonneuses-batteuses.

Les contraintes techniques relevées concernent notamment la petite taille des parcelles traditionnelles et l'absence de routes d'accès adaptées.

"Sans remembrement, il sera difficile d'utiliser durablement ces machines", avertit M. Diallo, appelant les producteurs à organiser des parcelles d'au moins 2 500 m² et à privilégier le labour à plat.

L'opération, rendue possible grâce au soutien logistique de la SODAGRI, a également mobilisé des élus locaux.

Le GIE Barahaye a sollicité l'appui financier de la mairie pour couvrir les coûts élevés du déplacement des machines, dans un contexte où la priorité reste la démonstration et non la rentabilité.

Le déploiement des moissonneuses intervient à un moment particulier, alors que la SODAGRI prépare l'aménagement du bassin d'Affiniam, appelé à devenir son deuxième pôle majeur après le bassin de l'Anambé.