Afrique de l'Ouest: BRVM - Fortes hausses des trois indices phares de la Bourse ce lundi 17 novembre 2025.

A l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 14 novembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les trois indices phares ont enregistré de fortes hausses de plus de 1%.

La plus forte hausse est celle de l'indice BRVM Prestige qui a gagné1,74% à 142,87 points contre 140,43points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est aussi en hausse de 1,04% à 164,60 points contre 162,91 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Composite a gagné 1,03% à 340,44 points contre 336,98 points la veille.

Pour la troisième journée consécutive, le titre Unilever Côte d'Ivoire est à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours (plus 7,49% à 33 150 FCFA), suivie respectivement par les titres SICOR Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 3390 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 4,58% à 12 550 FCFA), ETI Togo (plus 4,55% à 23 FCFA) et VIVO Energy Côte d'Ivoire (plus 4,45% à 1 290 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,45% à 2 360 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,17% à 1 150 FCFA), Oragroup Togo (moins 4,12% à 2 445 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 2,73% à 3 745 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (moins 2,07% à 2 840 FCFA).

La valeur totale des transactions est passée de 1,758 milliard FCFA la veille à 933,444 millions FCFA ce lundi 17 novembre 2025.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une hausse de 133,419 milliards, s'établissant à 13 126,064 milliards FCFA contre 12 992,645 milliards FCFA le 14 novembre 2025.

Celle du marché des obligations connait une hausse de 5,361 milliards, passant de 10 706,380 milliards FCFA la veille à 10 698,789 milliards FCFA ce 17 novembre 2025.