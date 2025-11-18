Tunisie: Le président Saïed - « l'alliance des civilisations doit être fondée sur des valeurs humaines et universelles communes »

Tunis — « L'alliance entre les civilisations doit être fondée sur des valeurs humaines et universelles communes, » a insisté le président Kaïs Saïed, en recevant, lundi, au palais de Carthage, le directeur général de l'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture, Salem Ben Mohamed Al-Malik et le haut représentant des Nations unies pour l'Alliance des civilisations et envoyé onusien pour la lutte contre l'islamophobie, Miguel Ángel Moratinos.

Le président Saïed a souligné, au cours de cette rencontre consacrée à « un ensemble de questions culturelles et civilisationnelles », qu'« il n'existe aucun ordre hiérarchique entre les nations ou les civilisations.

" Le monde évolue à une vitesse sans précédent, ce qui impose d'abandonner des concepts devenus obsolètes et dépassés par les événements », a souligné Saîed, cité dans un communiqué.

Il a encore affirmé que « ceux qui s'opposent à cette alliance, appellent au choc des civilisations et ne reculent pas devant l'hostilité envers l'islam et de nombreux autres peuples, ont été rejetés par la réalité et l'histoire confirmera leur rejet ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chef de l'État a relevé que la justice et la liberté, tout comme elles doivent prévaloir à l'intérieur des États, doivent également fonder la communauté humaine.

Classer les peuples entre civilisés et barbares est, selon lui, une discrimination raciste et colonialiste qui n'a engendré que tragédies, guerres et spoliation des richesses des peuples opprimés.

Il a réaffirmé qu'« une nouvelle légitimité est en train de se former, et c'est elle qui aura le dernier mot dans la diffusion des valeurs de liberté, de justice et d'émancipation définitive ».

Pour sa part, le directeur général de l'ICESCO a déclaré, dans un entretien télévisé publié sur la page de la présidence, que « le président Kaïs Saïed nous a éclairés par certaines de ses propositions concernant le rôle de l'Alliance des civilisations et du dialogue civilisationnel dans le monde d'aujourd'hui ».

Il a ajouté : « Nous avons également évoqué l'avenir, l'intelligence artificielle, les crises que connaît le monde et les solutions appropriées à leur apporter ».

Il a indiqué avoir rappelé au président de la République qu'« il est impossible de bâtir un monde en paix et uni sans s'appuyer sur les valeurs d'ordre, de justice et de liberté, qui sont les mêmes valeurs portées par l'emblème de la République tunisienne ».

De son côté, le haut représentant de l'ONU pour l'Alliance des civilisations et envoyé onusien pour la lutte contre l'islamophobie a souligné, dans une déclaration similaire, « l'importance de la rencontre avec le président de la République à un moment charnière de l'histoire de l'humanité ».

Il a indiqué que la rencontre a permis d'aborder le rôle de l'Alliance des civilisations de l'ONU, précisant que le président Kaïs Saïed avait exprimé son soutien à cette initiative.

Il a souligné la convergence de vues quant à « la création d'une alliance pour l'humanité et l'action commune au service de l'ensemble de l'humanité ».