Afrique: Echanges entre les présidents des Assemblées du Togo et du Tchad

Le président de l'Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou, et son homologue du Tchad, Ali Kolotou Tchaïmi, président de l'Union parlementaire africaine (UPA), se sont entretenus lundi à Lomé.

Selon M. Tchaïmi, cette visite s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations interparlementaires entre les deux pays. Elle vise aussi à promouvoir la coopération et à favoriser l'échange de bonnes pratiques parlementaires.

Au cours des discussions, les deux responsables ont abordé les perspectives de l'UPA, notamment les enjeux liés à la consolidation de ses actions, à son rayonnement sur le continent et au rôle des Parlements africains dans la gouvernance démocratique.

Le Togo et le Tchad entretiennent depuis plusieurs décennies des relations étroites, fondées sur une coopération politique, économique et sécuritaire. Les deux pays collaborent dans divers domaines d'intérêt commun, notamment la paix, la lutte contre le terrorisme, et l'intégration régionale.

La récente participation du président du Conseil, Faure Gnassingbé, au Forum sur le commerce et l'investissement à Abu Dhabi consacré au Tchad, témoigne de cette proximité.