Congo-Kinshasa: Reprise des activités après la protestation des soldats ougandais pour soldes impayées à Mambasa

18 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les activités socio-économiques ont repris normalement ce lundi 17 novembre après deux jours de psychose provoquée par une protestation de certains militaires ougandais à Babungbe, dans le territoire de Mambasa au sud-ouest de Bunia (Ituri).

Ces soldats avaient tiré plusieurs coups de feu en l'air samedi 16 novembre dernier pour réclamer le paiement de plusieurs mois de soldes impayées.

Selon des sources sécuritaires, ces détonations ont semé la panique dans la population, qui a d'abord pensé à une attaque des rebelles ADF. Les perturbations ont surtout touché l'axe Mambasa-Lolwa, situé à environ 40 kilomètres de Bunia.

L'armée ougandaise est engagée dans des opérations conjointes avec les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) contre les rebelles ADF dans cette région, où la situation sécuritaire reste fragile.

La reprise des activités témoigne d'un retour progressif au calme après cet incident lié aux revendications de paiement des militaires ougandais déployés sur le terrain.

