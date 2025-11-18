Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Enjeux et apports des entreprises minières pour les communautés locales

18 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une journée scientifique s'est tenue samedi 16 novembre dans le territoire de Kambove, en province du Haut-Katanga, organisée par l'association « l'Elite de Kambove », portant sur le thème « Kambove et ses mines : quelles retombées ? ».Cette rencontre avait pour objectif de réfléchir aux apports des entreprises minières aux communautés locales et à l'amélioration de la gouvernance minière pour maximiser les bénéfices pour la population.

Les débats ont porté sur plusieurs axes majeurs dont la cartographie minière de Kambove, un aperçu général du secteur minier, la responsabilité sociétale des entreprises, la redevance minière, la dotation de 0,3%, les cahiers de charges, le respect des engagements et la transparence. Les intervenants ont insisté sur l'importance d'un équilibre entre exploitation minière, développement économique et bien-être des populations.

Les représentants des sociétés minières actives dans le territoire, telles que Mika, SEK/Kipoi, COMIKA, Kambove Mining, COMILU et New Minerals, ont présenté leurs réalisations concrètes aux bénéfices des communautés, notamment en infrastructures (écoles, centres de santé) , appuis sociaux et environnementaux. Ces actions témoignent d'une volonté d'intégrer les communautés dans les retombées positives de l'exploitation minière et de contribuer au développement local durable.

Ce dialogue scientifique met ainsi en lumière les enjeux cruciaux du secteur minier dans le Haut-Katanga, avec une attention portée à la justice sociale, à la responsabilité des entreprises et à la nécessité d'une gouvernance transparente afin de garantir un partage équitable des richesses minières au profit des populations locales.

