Congo-Kinshasa: Nouvelle baisse de prix de carburants à Kinshasa

18 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une baisse de prix de carburants est observée depuis lundi 17 novembre matin à Kinshasa. Le prix du litre d'essence est passé de 2690 à 2440 francs congolais (1,06 USD) et de 2 680 à 2 430 francs, pour le gasoil. Cette baisse du prix de carburants n'est cependant pas appliquée ce lundi dans plusieurs stations-services de la ville. Celles situées sur le trajet allant de Limete au Rond-point Victoire, ont vendu à l'ancien tarif.

Certains responsables de ces sites disent vouloir évacuer leurs anciens stocks pour ne pas connaitre des pertes.

Pour éviter de perdre justement, certaines autres stations ont arrêté de vendre, en attendant l'application du nouveau tarif. Ce qui complique la vie de nombreux conducteurs d'engins motorisés.

De son côté, Grâce Nkoso, une cliente rencontrée par les reporters de Radio Okapi dans une station-service, se plaint de cette rareté qui tombe pile au moment où les prix baissent. Elle demande au Gouvernement de faire le suivi pour que cette mesure soit respectée sur terrain.

Beaucoup de Kinois espèrent une amélioration rapide de la desserte en carburants par les stations, pour que la circulation s'améliore.

Le prix du litre de carburants dans la zone Ouest de la République démocratique du Congo avait déjà connu une baisse de 10 % à partir du mercredi 8 octobre 2025. Cette mesure concernait notamment l'essence, dont le prix à la pompe passait de 2 990 à 2 690 francs congolais.

