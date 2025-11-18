Sénégal: Seyni Ba officiellement intronisé «Ndey ji Reew» de Bargny

Le Collectif des notables lébou du Grand Cap-Vert a procédé, le samedi 15 novembre, à l'installation officielle de Seyni Ba dans ses fonctions de « Ndey ji Reew ». Ce titre coutumier dans l'organisation politique de la communauté lébou a pour équivalence le poste de ministre de l'Intérieur.

RUFISQUE - Réunis sur la place publique de Bargny, les notables lébou du Grand Cap-Vert ont respecté scrupuleusement les us et coutumes à l'occasion de l'intronisation officielle du « Ndey ji Reew » de Bargny, Seyni Ba. Cette cérémonie solennelle, festive et riche en couleurs, a permis de revisiter l'histoire, les différentes facettes de la culture lébou : tenues, costumes, chants glorieux, danses (Goumbé, Ndawrabine, Yaaba), etc. Pour sacraliser son pouvoir traditionnel correspondant à celui de ministre de l'Intérieur, le rituel traditionnel, effectué chez lui, il y a de cela un mois, a été parachevé par son intronisation officielle.

Installé sur une chaise, la main droite posée sur le Coran, Seyni Ba reçoit les prières (la sourate Yassine lue par l'imam). Par la suite, on lui fait porter ses nouveaux habits de « Ndey ji reew » : le manteau et le bonnet rouge. Il reçoit par la même occasion la canne.

Au-delà de la formulation des prières pour la réussite de sa mission, le collectif des notables a tenu, aussitôt après son intronisation officielle, à lui rappeler les obligations que requiert cette fonction dans l'organisation du « gouvernement lébou ». « Nous rappelons et recommandons au nouveau « Ndey ji Reew » le respect strict des principes fondamentaux de la communauté léboue : la dignité, la droiture, la grandeur, l'humanité et la noblesse ». Le chef coutumier est également invité à veiller au respect et à la protection des traditions et des pratiques coutumières transmises de génération en génération.

Le Lamane Bakou Mory Thiané Mbaye, du Conseil des notables lébou du grand Cap-Vert, présent à cette cérémonie symbolique et pleine de significations, revient sur le processus. « L'intronisation traditionnelle s'est passée il y a un mois chez lui où il a passé trois nuits et trois jours dans une chambre fermée avec les djinns. Ces derniers lui ont conféré le pouvoir d'exercer ce titre de ministre de l'Intérieur », précise-t-il. Le Lamane rappelle que la fonction de « Ndey ji Reew » fait suite à l'établissement de la « République parlementaire lébou » en 1790 après que cette communauté constituée de 121 villages s'est libérée du joug du royaume du Cayor à l'époque dirigé par le Damel Amary Ngoné Ndella Coumba Fall.