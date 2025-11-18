Sénégal: Rufisque - L'extension du cimetière de Dangou, un voeu ardent des populations

Ouvert en 1904 et rempli au 3/4, le cimetière de Dangou, situé au nord de Rufisque, est aujourd'hui au bord de la saturation. Face à cette situation, les populations riveraines qui procédaient à une opération de désherbage ont réaffirmé le souhait de son extension. Gorgui Ciss, membre du comité pour l'extension du cimetière de Dangou, constate que ce site a presque atteint ses limites objectives en termes d'espaces et est vivement souhaité par les populations riveraines.

Selon lui, son élargissement demeure une nécessité. Il a tenu à lancer un appel à l'attention des autorités locales et étatiques quant à son extension. « Heureusement pour le cas du cimetière de Dangou, il y a une assiette foncière de 9 ha juste derrière le site », signale-t-il.

Toutefois, il estime que ce terrain est un titre foncier et que son acquisition nécessite l'appui des autorités.« Le coût de ce terrain est exorbitant et nous ne disposons pas des moyens pour l'acquérir », indique-t-il. D'où l'appel aux autorités mais aussi aux bonnes volontés. « Ce cimetière, le plus important de Rufisque, c'est l'affaire de toute la communauté. Nous en appelons à la participation de tous et de toutes pour qu'il soit élargi. »

Pour rappel, à l'occasion de la célébration des 120 ans de Dangou en 2024, cette question relative à son extension figurait parmi les doléances phares contenues dans le Document d'orientation stratégique (Dos).