Sénégal: Les maîtres du jeu à l'école de la performance

La Commission centrale des arbitres (Cca) organise, du 15 au 24 novembre prochain, au stade Léopold Sédar Senghor, un stage à l'intention des arbitres d'élite. À travers cette activité, elle espère renforcer la compétence de ces professionnels et la confiance des acteurs.

C'est le stade Léopold Sédar Senghor, ce haut lieu de notre patrimoine sportif, que la Commission centrale des arbitres (Cca) a choisi comme cadre pour la tenue du stage à l'intention des arbitres d'élite. Cette rencontre qui se déroule du 15 au 24 novembre n'est pas seulement technique, « mais une célébration d'un engagement commun pour l'intégrité, la rigueur et l'excellence ».

Selon Babacar Ndiaye, directeur général de l'Office de gestion des infrastructures sportives (Ogis), « le football est une passion universelle, une école de vie et un vecteur de cohésion ». Mais il ne peut exister sans celles et ceux qui garantissent son équilibre, c'est à dire les arbitres. « Vous êtes les gardiens de l'équité, les garants du respect des règles, les artisans de la crédibilité de notre sport. Votre rôle dépasse le terrain, il incarne la justice, la discipline et la confiance que les acteurs et téléspectateurs placent dans notre sport », leur a-t-il lancé.

Ce stage est ainsi une opportunité unique pour renforcer les compétences techniques et physiques des arbitres, pour harmoniser leurs pratiques et une occasion de partager leurs expériences respectives. Pour donner davantage de crédibilité au football, Babacar Ndiaye les encourage à aborder ces journées avec discipline, curiosité et ouverture. « Chaque séance, soutient-il, chaque échange, chaque exercice est une pierre ajoutée à l'édifice de votre carrière et à la crédibilité de notre football ». Cet acteur, également arbitre de la sous Cra de Koungheul, connait bien les défis auxquels sont confrontés les arbitres : la pression, la rapidité des décisions, la responsabilité.

Mais, a-t-il souligné : « Nous devons continuer à élever le niveau de l'arbitrage sénégalais et africain pour qu'il soit reconnu et respecté partout dans le monde ». Abdou Aziz Tall, président de la Cra de Dakar a, pour sa part, exhorté les arbitres à suivre et à accorder beaucoup d'attention aux instructeurs qui se chargeront de leur dispenser les nouveaux concepts d'arbitrage de la Fifa. « Ils vous seront utiles pour bien diriger vos rencontres et appliquer les lois du jeu lors des matches », a-t-il indiqué.

Il estime que le travail ne s'arrête pas à la formation. En effet l'application sur le terrain est le plus important des stages.

Président de la Commission centrale des arbitres (Cca), Malang Diédhiou est revenu sur les critères rigoureux ayant permis aux arbitres d'élite d'être choisis parmi près de 4000 sélectionnés. Il a aussi souligné la nécessité de les mettre dans de bonnes conditions de performance. « Acceptez que nous soyons exigeants et nous le serons toujours par rapport à vos performances. L'objectif recherché, c'est d'avoir sur la scène internationale des arbitres hommes et femmes performants car nous avons hérité du bon travail de nos devanciers : Badara Mamaya Sène, Amadou François Guèye, Amadou Diop, Oumar Diop, entre autres », a-t-il avancé.